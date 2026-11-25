У польському місті Бидгощ група невідомих напала на двох українських підлітків. Унаслідок побиття 15-річна громадянка України отримала перелом носа. Правоохоронці розслідують обставини нападу, який міг статися на ґрунті національної нетерпимості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Radio PiK.

Поліція Бидгоща підтвердила отримання заяви щодо образ на ґрунті національної належності 15-річної українки та її хлопця.

За словами речниці міської комендатури поліції Лідії Ковальської, інцидент стався ввечері 21 листопада на території торговельного центру на вулиці Війська Польського.

За неофіційною інформацією польського видання, група нападників спочатку ображала та штовхала українських підлітків усередині торговельного центру. Згодом, після виходу з будівлі, молодих людей побили.

Унаслідок нападу 15-річна дівчина зазнала перелому носа. Інформації про стан її хлопця наразі немає.

Правоохоронці вже опитали свідків інциденту та вилучають записи з камер відеоспостереження торговельного центру. Інших подробиць розслідування поліція поки не розголошує.

Нагадаємо, у серпні 2026 року в Бидгощі вже стався подібний інцидент. Тоді польська поліція затримала 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, яких підозрювали в нападі на українських дітей через спілкування українською мовою.

На той інцидент відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який назвав напади на українських дітей антипольськими вчинками та закликав нападників добровільно звернутися до поліції.

Також у липні польські правоохоронці розпочали розслідування нападу на двох 13-річних громадянок України у Легниці. За словами представниці МВС Польщі, ймовірним мотивом нападу було національне походження дівчат.