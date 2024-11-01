Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Понад 200 осіб. В Іспанії зросла кількість загиблих через руйнівні повені

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Понад 200 осіб. В Іспанії зросла кількість загиблих через руйнівні повені
У найбільш постраждалому регіоні Валенсія загинуло щонайменше 155 людей
фото з відкритих джерел

Кількість загиблих більша, аніж внаслідок катастрофічних повеней на заході Німеччини влітку 2021 року

В Іспанії офіційно підтвердили загибель вже понад 200 людей на південному заході країни, що постраждав від катастрофічної повені. Про це повідомляє El Pais.

Вдень 1 листопада Об’єднаний координаційний центр, що займається ліквідацією наслідків стихійного лиха, офіційно повідомив, що в автономній області Валенсія підтверджено загибель 202 людей. 

Понад 200 осіб. В Іспанії зросла кількість загиблих через руйнівні повені фото 1
фото з відкритих джерел

Разом із трьома загиблими в інших регіонах, Кастилія–Ла-Манча та Андалусія, кількість жертв сягнула 205. Це вже більше, аніж внаслідок катастрофічних повеней на заході Німеччини влітку 2021 року.

Понад 200 осіб. В Іспанії зросла кількість загиблих через руйнівні повені фото 2
фото з відкритих джерел

В останньому перед цим оновленні у четвер повідомляли про понад 150 загиблих. 

У найбільш постраждалому регіоні Валенсія загинуло щонайменше 155 людей. Також повідомляється про зниклих безвісти, проте їхня точна кількість наразі невідома.

За словами місцевої влади, більше немає людей, які залишилися заблокованими на дахах будинків або в автомобілях. Зокрема близько 70 осіб було врятовано за допомогою гелікоптерів.

Нагадаємо, Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.

До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.

Читайте також:

Теги: стихійні лиха Іспанія повінь дощ природа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туристи матимуть надавати готелям у іспанії забагато особистої інформації
Нові правила готелів дратують туристів і готельєрів у Іспанії
2 жовтня, 06:30
Комунальники усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах
Київ потерпає від негоди: у столиці підтоплено чотири райони
6 жовтня, 11:15
Україна допоможе Чехії відновитись після повені
Україна надасть Чехії гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені
7 жовтня, 23:39
У пустелі після злив утворилися справжні озера
Вода затопила пустелю Сахару (фото)
9 жовтня, 16:34
Співачка Христина Герасимова та її чоловік Олександр Волощук
«Я вирішила випускати пісні російською». Співачка Луна з чоловіком покинули Україну
10 жовтня, 15:20
Швидкість вітру урагану «Мілтон» на материку сягала 195 км/год
Найсильніший ураган за 100 років, як це було? Свідчення українців, які мешкають у Флориді Тема тижня
11 жовтня, 14:43
За даними синоптиків, сьогодні у Києві та області буде хмарно з проясненнями
Дощ та зниження температури: якої погоди очікувати у Києві 15 жовтня
15 жовтня, 07:33
У Києві до кінця року з'явиться онлайн-мапа дерев
У Києві до кінця року з'явиться онлайн-мапа дерев
30 жовтня, 07:33
Іспанія потерпає від негоди
Масштабні повені в Іспанії: кількість загиблих зросла (фото)
Вчора, 20:05

Соціум

Понад 200 осіб. В Іспанії зросла кількість загиблих через руйнівні повені
Понад 200 осіб. В Іспанії зросла кількість загиблих через руйнівні повені
Пташиний грип поширюється в ЄС швидше, ніж у 2023 році
Пташиний грип поширюється в ЄС швидше, ніж у 2023 році
Програма працевлаштування українців у Німеччині провалилась – Bild
Програма працевлаштування українців у Німеччині провалилась – Bild
Захворювання на мавпячу віспу у Африці: кількість випадків зросла на 500%
Захворювання на мавпячу віспу у Африці: кількість випадків зросла на 500%
ЄС рекомендував усім жителям придбати запаси їжі на три доби
ЄС рекомендував усім жителям придбати запаси їжі на три доби
Польща очікує на нову хвилю біженців з України
Польща очікує на нову хвилю біженців з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
11K
Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
6759
Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)
6606
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34

Новини

Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID
Сьогодні, 16:06
Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко
Сьогодні, 15:57
Таргани, насильство і російський паспорт. Учасники форуму для молоді розказали історії депортації підлітків
Сьогодні, 14:12
Нардепка оцінила рівень підготовки Міненерго та енергокомпаній до зими
Сьогодні, 13:52
MacBook Pro M4: Apple представила потужні ноутбуки з рекордною батареєю
Сьогодні, 13:39
Покоління війни. У Києві розпочався другий день Безпекового Форуму для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua