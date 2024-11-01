Понад 200 осіб. В Іспанії зросла кількість загиблих через руйнівні повені

У найбільш постраждалому регіоні Валенсія загинуло щонайменше 155 людей

Кількість загиблих більша, аніж внаслідок катастрофічних повеней на заході Німеччини влітку 2021 року

В Іспанії офіційно підтвердили загибель вже понад 200 людей на південному заході країни, що постраждав від катастрофічної повені. Про це повідомляє El Pais.

Вдень 1 листопада Об’єднаний координаційний центр, що займається ліквідацією наслідків стихійного лиха, офіційно повідомив, що в автономній області Валенсія підтверджено загибель 202 людей.

фото з відкритих джерел

Разом із трьома загиблими в інших регіонах, Кастилія–Ла-Манча та Андалусія, кількість жертв сягнула 205. Це вже більше, аніж внаслідок катастрофічних повеней на заході Німеччини влітку 2021 року.

фото з відкритих джерел

В останньому перед цим оновленні у четвер повідомляли про понад 150 загиблих.

У найбільш постраждалому регіоні Валенсія загинуло щонайменше 155 людей. Також повідомляється про зниклих безвісти, проте їхня точна кількість наразі невідома.

За словами місцевої влади, більше немає людей, які залишилися заблокованими на дахах будинків або в автомобілях. Зокрема близько 70 осіб було врятовано за допомогою гелікоптерів.

Нагадаємо, Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.

До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.