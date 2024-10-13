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Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину
Агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання
фото: АТЕШ/Telegram

БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена

Агент руху «Атеш» із числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС Росії на Донецькому напрямку. Про це партизани повідомляють у своєму Telegram-каналі.

Поблизу населеного пункту Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.

Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину фото 1

У результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, заявили в «Атеш».

«Подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м'ясом», – наголосили партизани.

Раніше завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні. 

Нагадаємо, партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів. 

До слова, партизани українського руху «Атеш» показали фото та відео, як окупанти у Маріуполі переміщають свою техніку та ховають її. 

Раніше стало відомо, що в окупованому Севастополі українські партизани провели розвідку одного із складів боєприпасів росіян та зробили фотознімки цього об'єкта.

 

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Теги: партизани Донеччина війна втрати окупанти відео

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