Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину

Агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання

БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена

Агент руху «Атеш» із числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС Росії на Донецькому напрямку. Про це партизани повідомляють у своєму Telegram-каналі.

Поблизу населеного пункту Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.

У результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, заявили в «Атеш».

Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ВС Росії на Донецькому напрямку pic.twitter.com/pg0GxMoPLP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 13, 2024

«Подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м'ясом», – наголосили партизани.

Раніше завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні.

Нагадаємо, партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, партизани українського руху «Атеш» показали фото та відео, як окупанти у Маріуполі переміщають свою техніку та ховають її.

Раніше стало відомо, що в окупованому Севастополі українські партизани провели розвідку одного із складів боєприпасів росіян та зробили фотознімки цього об'єкта.