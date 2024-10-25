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Іран готується до війни з Ізраїлем, але хоче уникнути її – NYT

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Іран готується до війни з Ізраїлем, але хоче уникнути її – NYT
Іран готується до війни
фото з відкритих джерел

Тегеран наказав своїм військам готуватись до війни

Іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа. Про це повідомляє The New York Times.

Чотири іранські чиновники повідомили виданню, що Верховний лідер аятолла Алі Хаменеї дав наказ збройним силам країни підготувати кілька планів реагування на можливу помсту з боку ізраїльської армії.

Вони попереджають, що Іран завдасть удару у разі суттєвого ушкодження своїх територій або якщо будуть жертви. Однак Тегеран може не реагувати, якщо ізраїльські атаки будуть обмежені лише кількома військовими об'єктами та складами озброєння.

Два з чиновників, які представляють Корпус вартових ісламської революції (КВІР), підкреслили, що Іран обов'язково відповість на удари по нафтових об'єктах, ядерних установках чи високопосадовцях. Зокрема, можливе використання до 1000 балістичних ракет або порушення енергопостачання в регіоні.

За даними видання, в останні тижні Іран намагається зміцнити свої альянси з арабськими країнами регіону, попереджаючи їх, що будь-яка допомога Ізраїлю під час атаки перетворить їх на законну мішень.

Політичний аналітик Нассер Імані, близький до уряду, у інтерв'ю NYT зазначив, що Іран не прагне великої війни з Ізраїлем, оскільки «немає жодних вигод у вибуху регіону». Він також додав, що наразі Іран не сприймає війну з Ізраїлем як загрозу своєму існуванню, але вважає, що затяжний конфлікт буде руйнівним і може зірвати плани нового уряду на переговори із Заходом щодо скасування жорстких санкцій США та поліпшення економічної ситуації в країні.

Два члени КВІР повідомили, що у всіх прикордонних провінціях були розгорнуті старші генерали, які раніше командували батальйонами в Іраку та Сирії і нині борються з бойовиками «Ісламської держави». Є побоювання, що озброєні етнічні сепаратистські групи та бойовики, такі як ІДІЛ, можуть здійснити напади та спровокувати заворушення, якщо Іран вступить у війну.

Раніше стало відомо, що через витік розвідувальних даних Сполучених Штатів Америки з нібито оцінкою планів ЦАХАЛу Ізраїль вирішив відкласти помсту Ірану за масштабний ракетний обстріл.

Як повідомлялося, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант погодили час та спосіб удару по Ірану. Вони чекають на схвалення цього плану від уряду єврейської держави.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

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Теги: міністр Ізраїль обстріл наказ озброєння влада переговори конфлікт

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