«Різанина в Бучі. Історія Марічки». Що відомо про картину, яку Зеленський подарував Папі Римському

Авторами картини «Бучанська різанина: Історія Марічки» є Володимир Козюк та Владислав Задворський

Зустріч у Ватикані президента України Володимира Зеленського та Папи Римського Франциска тривала 35 хвилин, президент України подарував Папі картину, присвячену подіям у Бучі під час окупації Росією у 2022 році. Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

«Після приватної бесіди в залі бібліотеки та презентації української делегації Папа подарував Зеленському литий бронзовий барельєф квітки з написом «Мир - тендітна квітка». У свою чергу український президент подарував Папі картину «Різанина в Бучі. Історія Марічки», – пише інформагенство.

фото: Офіс президента

Авторами картини «Бучанська різанина: Історія Марічки» є Володимир Козюк та Владислав Задворський. На сторінці у Facebook Володимир Козюк розмістив опис картини:

«Марічка стояла і дивилася спустошеними очима крізь натовп, що зібрався на місці трагедії. Вона втратила все: її дім, її сім'ю, її дитинство. На її очах катували і вбили її батька, матір, бабусю… Її рідне місто, Буча, стало свідком нелюдських звірств, які назавжди залишили шрами на її душі.

Українські солдати, які звільнили місто від російських окупантів, намагалися говорити з нею, заспокоїти. Але їхні слова здавалися віддаленими, нечіткими, як шепіт крізь товстий туман. Марічка просто не могла прийняти реальність того, що сталося.

На вулицях міста лежали вбиті і закатовані люди. Марічка бачила їх обличчя, їхні скалічені тіла. Вона знала, що ці спогади залишаться з нею назавжди.

Марічка стояла серед руїн свого життя, серед уламків, які колись були її домом. Вона знала, що світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Але також вона знала, що в її серці горить незламна віра в те, що Україна відродиться, що правда і справедливість переможуть. Цей біль, ці втрати ніколи не забудуться, але вони стануть основою для нової, сильнішої України».

Як відомо, Бучанська різанина, або геноцид у Бучі – це масове вбивство українського цивільного населення, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями, у тому числі дітей, та мародерством. Ці злочини скоїли збройні сили та інші формування РФ під час російсько-української війни у березні 2022 року.

Свідчення свідків і знайдені докази свідчили про те, що багатьох людей убили зі зв'язаними за спиною руками, що підтверджувало звірства окупантів. Міський голова Бучі повідомив, що російські військові розстрілювали мирних жителів у потилицю, безжально і холоднокровно. Те, що сталося в Бучі, назавжди залишиться у пам'яті українців та всього світу як геноцид.

Нагадаємо, в Апостольському палаці Ватикану президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском. Глава держави подякував Його Святості за молитви заради миру для України, духовну близькість з українцями, гуманітарну допомогу та участь Ватикану в першому Саміті миру.

Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході.