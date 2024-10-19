Вулицями російського міста блукав ведмідь: що з ним трапилося
Люди звернулися до оперативних служб – і долю ведмедя було вирішено
У місті Петропавловськ-Камчатський, що на Далекому Сході Росії, розгулював ведмідь. Про це інформує Telegram-канал Baza.
Тварина блукала дворами на одній із вулиць і не на жарт налякала жителів. Люди звернулися до оперативних служб – і долю ведмедя було вирішено: тварину застрелили під вікнами будинку.
Вулицями міста Петропавловськ-Камчатський розгулював ведмідь 😳 pic.twitter.com/0YYl3zraxi— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 19, 2024
Думки мешканців району з цього приводу розділилися: хтось не міг отямитися від страху, іншим же було шкода ведмедика, який заблукав.
Раніше у словацьких Татрах ведмідь напав на подружжя білоруських туристів.
Також у США, в штаті Колорадо, бурий ведмідь занадився до будинку місцевого жителя. Він украв кілька свинячих відбивних, застряг у ванній та намагався зістрибнути з другого поверху.
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