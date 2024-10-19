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Вулицями російського міста блукав ведмідь: що з ним трапилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Вулицями російського міста блукав ведмідь: що з ним трапилося
Тварина блукала дворами на одній із вулиць і не на жарт налякала жителів
фото: Baza/Telegram

Люди звернулися до оперативних служб – і долю ведмедя було вирішено

 

У місті Петропавловськ-Камчатський, що на Далекому Сході Росії, розгулював ведмідь. Про це інформує Telegram-канал Baza.

Тварина блукала дворами на одній із вулиць і не на жарт налякала жителів. Люди звернулися до оперативних служб – і долю ведмедя було вирішено: тварину застрелили під вікнами будинку.

Думки мешканців району з цього приводу розділилися: хтось не міг отямитися від страху, іншим же було шкода ведмедика, який заблукав.

Раніше у словацьких Татрах ведмідь напав на подружжя білоруських туристів.

Також у США, в штаті Колорадо, бурий ведмідь занадився до будинку місцевого жителя. Він украв кілька свинячих відбивних, застряг у ванній та намагався зістрибнути з другого поверху.

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Теги: росія тварини місто

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