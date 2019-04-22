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    У світі

    Аеропорт у Неаполі віднині змінив написання Києва і ще кількох українських міст

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    Вже 26 міжнародних аеропортів змінили написання української столиці - Аеропорт у Неаполі віднині змінив написання Києва і ще кількох українських міст
    Вже 26 міжнародних аеропортів змінили написання української столиці

    Міжнародний аеропорт у Неаполі віднині використовує KyivNotKiev, LvivNotLvov, OdesaNotOdessa, KharkivNotKharkov

    В Італії міжнародний аеропорт у Неаполі змінив написання назви столиці України і одразу ще кількох українських міст – Львова, Одеси та Харкова. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ на сторінці у Facebook.

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    «Італія продовжує активно підтримувати про Kyiv'ську позицію і не тільки. Міжнародний аеропорт у Неаполі віднині використовує KyivNotKiev, LvivNotLvov, OdesaNotOdessa, KharkivNotKharkov», - йдеться у повідомлення.

    Як повідомлялося, вже 26 міжнародних аеропортів змінили написання української столиці.

    Зокрема, 20 квітня Бельгійські аеропорти почали писати на табло Kyiv.

    Також 3 квітня аеропорт Барселони тепер теж пише Kyiv.

    29 березня аеропорт Тель-Авіва змінив транслітерацію українських міст латиницею відповідно до національного стандарт.

     

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