Аеропорт у Неаполі віднині змінив написання Києва і ще кількох українських міст



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Вже 26 міжнародних аеропортів змінили написання української столиці

Міжнародний аеропорт у Неаполі віднині використовує KyivNotKiev, LvivNotLvov, OdesaNotOdessa, KharkivNotKharkov

В Італії міжнародний аеропорт у Неаполі змінив написання назви столиці України і одразу ще кількох українських міст – Львова, Одеси та Харкова. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ на сторінці у Facebook.

«Італія продовжує активно підтримувати про Kyiv'ську позицію і не тільки. Міжнародний аеропорт у Неаполі віднині використовує KyivNotKiev, LvivNotLvov, OdesaNotOdessa, KharkivNotKharkov», - йдеться у повідомлення.

Як повідомлялося, вже 26 міжнародних аеропортів змінили написання української столиці.

Зокрема, 20 квітня Бельгійські аеропорти почали писати на табло Kyiv.

Також 3 квітня аеропорт Барселони тепер теж пише Kyiv.

29 березня аеропорт Тель-Авіва змінив транслітерацію українських міст латиницею відповідно до національного стандарт.