У Румунії 1500 мерій оголосили попереджувальний страйк: що вимагають

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
фото з відкритих джерел

Понад 1500 мерій оголосили страйк через заплановані урядом реформи державного управління

Сьогодні, 10 лютого, у 1582 меріях Румунії триває попереджувальний страйк на тлі невдоволення реформою державного управління, запропонованою урядом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Romania Journal.

Як повідомляється, страйк триває одночасно із генеральною асамблеєю ACoR, організованою у палаці парламенту. 

«У місцевій адміністрації панує обурення через план уряду Боложана щодо реформи місцевого та центрального державного управління», – заявляють у профспілках.

Напередодні Болоян заявив, що мери повинні проаналізувати свої витрати та скоротити їх. Також  збирати місцеві податки, щоб уникнути фінансових проблем. 

«Якщо всі зібрані кошти використовуються лише для функціонування міської ради, це означає, що установа існує не для людей, а мешканці місцевості платять податки, щоб деякі люди могли отримувати зарплату», –  заявив він.

Нагадаємо, Румунія підтвердила готовність до об'єднання з Молдовою. Бухарест готовий розпочати діалог про об'єднання двох держав у будь-який момент, якщо така ініціатива отримає підтримку молдовського суспільства. Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що підтримає об’єднання країни з Румунією у разі винесення цього питання на референдум.

