США можуть відправити ще один авіаносець на Близький Схід

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США можуть відправити ще один авіаносець на Близький Схід
Пентагон розглядає кілька варіантів для можливого посилення військової присутності. Серед них – авіаносці USS George Washington та USS George H. W. Bush
фото: Reuters

Дата та місце наступних переговорів між США та Іраном поки не оголошені

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість відправки другого американського авіаносця на Близький Схід, навіть попри те, що США та Іран готуються до нового раунду переговорів. За словами Трампа, якщо домовленості з Тегераном досягти не вдасться, Вашингтону доведеться діяти «дуже жорстко». Про це пише Reuters, передає «Главком».

За інформацією джерел, Пентагон розглядає кілька варіантів для можливого посилення військової присутності. Серед них – авіаносці USS George Washington та USS George H. W. Bush, а також новітній авіаносець класу Ford. Усі вони, втім, перебувають щонайменше за кілька днів ходу від регіону.

До слова, наступний раунд переговорів між США та Іраном очікується найближчими днями. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що визнання права Тегерана на збагачення урану є ключовою умовою подальшого діалогу. За словами міністра, це питання має для Ірану не лише технічне, а й принципове значення. 

Нагадаємо, Ізраїль довів до відома американську адміністрацію, що може здійснити прицільні удари по іранських об’єктах, якщо Тегеран продовжить розвиток ракетної програми.

Теги: Дональд Трамп авіаносець Пентагон Іран

