Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Президент США вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
фото з відкритих джерел

Трамп хоче, аби Конгрес якомога швидше ухвалив закон, який передбачає суворіші вимоги для реєстрації виборців та права голосу

Трамп вимагає від Конгресу ухвалення нового закону «Про порятунок Америки». Йдеться про посилення чесності виборчого процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг речниці Білого дому Керолайн Левітт.  

За її словами, президент США для участі у голосуванні хоче встановити обов'язкову ідентифікацію особи. І вона переконана, що такі заходи підтримує значна частина населення США.

Трамп також у своїй соцмережі Truth Social повторив твердження про те, що американські вибори були «сфальсифіковані», називаючи їх «вкраденими» та «посміховиськом у всьому світі».

Офіційні відповіді від лідерів Конгресу або позиція Демократичної партії щодо пропозицій Трампа поки не оприлюднені. Серед політиків нині тривають дискусії щодо цього питання. 

Нагадаємо, США знову закликали американців негайно покинути Іран. Громадяни США повинні очікувати на продовження перебоїв в роботі інтернету, планувати альтернативні засоби зв'язку та, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану наземним транспортом до Вірменії або Туреччини. 

США Дональд Трамп закон

