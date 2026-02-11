Головна Світ Соціум
Албанію знову сколихнули протести через корупційний скандал

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Албанію знову сколихнули протести через корупційний скандал
Увечері 10 лютого спалахнули жорсткі антиурядові протести, які переросли у сутички з поліцією
фото: Reuters

У столиці Албанії, Тирані, ввечері 10 лютого спалахнули жорсткі антиурядові протести, які переросли у сутички з поліцією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Тисячі людей вийшли на центральні вулиці з вимогою відставки віце-прем’єр-міністерки Белінди Баллуки, яку антикорупційна прокуратура підозрює у втручанні в державні тендери та наданні переваг окремим компаніям під час реалізації великих інфраструктурних проєктів.

Під час протестів демонстранти кидали пляшки із запальною сумішшю в урядові будівлі, а поліція відповіла водометами та залучила спецпідрозділи для розгону натовпу.

На площах лунали гасла з вимогами відставки всього уряду та прем’єр-міністра Еді Рама, який перебуває при владі з 2013 року.

Як повідомлялось, у листопаді 2025 року в парламенті Баллука заперечила ці звинувачення, назвавши їх «обмазуванням, натяками, напівправдою та брехнею» та заявила, що вона повністю співпрацюватиме із судовою системою.

Однак спеціальна прокуратура, що займається боротьбою з корупцією, звернулася до парламенту з проханням зняти з неї недоторканність для можливого арешту. Неясно, коли відбудеться голосування в парламенті, де правляча партія Рами має більшість.

