Албанію знову сколихнули протести через корупційний скандал

Увечері 10 лютого спалахнули жорсткі антиурядові протести, які переросли у сутички з поліцією

У столиці Албанії, Тирані, ввечері 10 лютого спалахнули жорсткі антиурядові протести, які переросли у сутички з поліцією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Тисячі людей вийшли на центральні вулиці з вимогою відставки віце-прем’єр-міністерки Белінди Баллуки, яку антикорупційна прокуратура підозрює у втручанні в державні тендери та наданні переваг окремим компаніям під час реалізації великих інфраструктурних проєктів.

Під час протестів демонстранти кидали пляшки із запальною сумішшю в урядові будівлі, а поліція відповіла водометами та залучила спецпідрозділи для розгону натовпу.

На площах лунали гасла з вимогами відставки всього уряду та прем’єр-міністра Еді Рама, який перебуває при владі з 2013 року.

Як повідомлялось, у листопаді 2025 року в парламенті Баллука заперечила ці звинувачення, назвавши їх «обмазуванням, натяками, напівправдою та брехнею» та заявила, що вона повністю співпрацюватиме із судовою системою.

Однак спеціальна прокуратура, що займається боротьбою з корупцією, звернулася до парламенту з проханням зняти з неї недоторканність для можливого арешту. Неясно, коли відбудеться голосування в парламенті, де правляча партія Рами має більшість.