Принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Принцеса Софія декілька разів бачилася з Епштейном
фото: скриншот Іnstagram/svenskdamtidning

Принцеса згадала про злочини Джеффрі Епштейна в розмові з журналістами

Принцеса Швеції Софія, дружина принца Карла Філіпа публічно прокоментувала її зв'язок з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Принцеса дала коментар пресі під час молодіжного заходу у театрі. Про це пише «Главком» із посиланням на 

За словами принцеси Софії, вона зустрічалася з Джеффрі Епштейном під час публічних заходів у громадських місцях. «Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», – стверджувала принцеса. 

Також принцеса висловила вдячність тому, що вона не мала спільних справ з Епштейном: «Тепер, коли я прочитала про всі жахливі злочини, яким він піддав молодих жінок, я така вдячна, що не мала з ним жодних справ з тих небагатьох випадків, коли це траплялося зі мною в мої 20 років. Я солідарна з усіма жертвами. Я вірю, що справедливість переможе».

Напередодні стало відомо, що принцеса Софія декілька разів бачилася з Епштейном. Цю інформацію підтвердили у королівському дворі Швеції. 

Нагадаємо що кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт також мала зв’язки з Джеффрі Епштейном. Монархія Норвегії зіткнулася з безпрецедентним тиском. Метте-Маріт критикували за тісні зв’язки з покійним злочинцем Джеффрі Епштейном. Благодійні організації вже почали розривати стосунки з майбутньою королевою, а суспільство ставить під сумнів її право на престол

Згодом кронпринцеса Норвегії публічно вибачилася за своє спілкування з американським фінансистом Епштейном. Приводом для вибачень стали нові публікації та документи, з яких випливає, що зв'язок Метте-Маріт з Епштейном був більш тривалим і тісним, ніж стверджувалося раніше. Ім’я принцеси неодноразово фігурує в нових матеріалах у справі фінансиста, які нещодавно оприлюднило Міністерство юстиції США.

Теги: Епштейн Швеція

