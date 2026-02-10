Дуров відреагував на блокування Telegram у РФ, порівнявши Росію з Іраном

Дуров заявив, що іранці користуються його додатком попри заборону держави

Засновник месенджеру Telegram Павло Дуров порівняв Росію та Іран. Обидві країни зіштовхнулися з обмеженнями користування Telegram. Про це пише «Главком» із посиланнями допис Дурова у Telegram.

Павло Дуров зазначив, що влада РФ обмежує доступ росіян до соцмережі Telegram та змушує їх користуватися месенджером державного виробництва. Дуров стверджує що цей додаток створений для стеження за росіянами та політичної цензури.

Разом із цим Дуров згадав про Іран, який також свого часу заборонив іранцям користуватися Telegram, порівнявши цей факт із забороною в Росії.

«8 років тому Іран спробував ту саму стратегію – і зазнав невдачі. Він заборонив Telegram під вигаданими приводами, намагаючись змусити людей перейти на державну альтернативу. Попри заборону, більшість іранців досі користуються Telegram (в обхід цензури) та віддають перевагу йому перед додатками, що знаходяться під спостереженням», – написав Дуров. Резюмуючи, засновник Telegram засудив обмеження свободи громадян.

10 лютого 2026 року Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території РФ. Про часткове обмеження роботи месенджерів Telegram і WhatsApp Роскомнагляд анонсував ще у серпні 2025 року. Таке рішення він оголосив після того, як Путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в Росії програмного забезпечення, що розроблене в недружніх країнах.

Також повідомлялося, що облігації Telegram на суму близько $500 млн, що зберігаються в Росії, були заморожені через західні санкції. Це оголило фінансову вразливість месенджера до російського ринку, попри те, що засновник Павло Дуров публічно намагався дистанціюватися від Москви.