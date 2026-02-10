Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дуров відреагував на блокування Telegram у РФ, порівнявши Росію з Іраном

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Дуров відреагував на блокування Telegram у РФ, порівнявши Росію з Іраном
Засновник Telegram прокоментував блокування його додатка в РФ та Ірані
фото з відкритих джерел

Дуров заявив, що іранці користуються його додатком попри заборону держави

Засновник месенджеру Telegram Павло Дуров порівняв Росію та Іран. Обидві країни зіштовхнулися з обмеженнями користування Telegram. Про це пише «Главком» із посиланнями допис Дурова у Telegram.

Павло Дуров зазначив, що влада РФ обмежує доступ росіян до соцмережі Telegram та змушує їх користуватися месенджером державного виробництва. Дуров стверджує що цей додаток створений для стеження за росіянами та політичної цензури.

Разом із цим Дуров згадав про Іран, який також свого часу заборонив іранцям користуватися Telegram, порівнявши цей факт із забороною в Росії.

«8 років тому Іран спробував ту саму стратегію – і зазнав невдачі. Він заборонив Telegram під вигаданими приводами, намагаючись змусити людей перейти на державну альтернативу. Попри заборону, більшість іранців досі користуються Telegram (в обхід цензури) та віддають перевагу йому перед додатками, що знаходяться під спостереженням», – написав Дуров. Резюмуючи, засновник Telegram засудив обмеження свободи громадян.

10 лютого 2026 року Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території РФ. Про часткове обмеження роботи месенджерів Telegram і WhatsApp Роскомнагляд анонсував ще у серпні 2025 року. Таке рішення він оголосив після того, як Путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в Росії програмного забезпечення, що розроблене в недружніх країнах.

Також повідомлялося, що облігації Telegram на суму близько $500 млн, що зберігаються в Росії, були заморожені через західні санкції. Це оголило фінансову вразливість месенджера до російського ринку, попри те, що засновник Павло Дуров публічно намагався дистанціюватися від Москви.

Читайте також:

Теги: росія Іран Telegram Павло Дуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
14 сiчня, 01:35
Найбільшого удару зазнає нафтовий сектор, що є ключовим джерелом доходів для російського бюджету
Bild: нафта й газ принесуть Росії лише 22% бюджету у 2026 році
2 лютого, 05:19
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
5 лютого, 03:58
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
7 лютого, 03:45
Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду
Улюблена газета Трампа викрила велику брехню Путіна
18 сiчня, 17:59
У судовому засіданні обвинувачена не визнала вину і пояснила, що спілкувалася з приятелем, якого знає близько 20 років
У Києві жінка потрапила під суд через сказану телефоном необережну фразу
24 сiчня, 19:15
Президент США Дональд Трамп заговорив про силовий сценарій проти ядерної програми Ірану
Трамп допустив силовий рейд на ядерні об’єкти Ірану
30 сiчня, 10:54
На Сумщині противник зосереджує активність у Хотінській та Юнаківській громадах
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
5 лютого, 09:53
Повітряні сили ЗСУ повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп, вважає президент
Зеленський анонсував важливе рішення щодо мобільних вогневих груп
7 лютого, 16:58

Соціум

Дуров відреагував на блокування Telegram у РФ, порівнявши Росію з Іраном
Дуров відреагував на блокування Telegram у РФ, порівнявши Росію з Іраном
Принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном
Принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном
У Румунії 1500 мерій оголосили попереджувальний страйк: що вимагають
У Румунії 1500 мерій оголосили попереджувальний страйк: що вимагають
Військова операція проти Ірану: Туреччина заявляє про негативні наслідки
Військова операція проти Ірану: Туреччина заявляє про негативні наслідки
Литва обрала чітку позицію щодо чисельності військ США в країні
Литва обрала чітку позицію щодо чисельності військ США в країні
Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка
Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua