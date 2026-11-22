Рятувальники всю ніч гасили пожежу на борту Sparta II

Пожежу на російському вантажному судні Sparta II гасили всю ніч. Станом на ранок 22 листопада роботи тривали. Судно стоїть на якорі біля фінського міста Ловійса, а екіпаж евакуювали на російське рятувальне судно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фінський суспільний мовник Yle.

Фінська прикордонна служба оприлюднила відео, на якому видно, як рятувальні судна подають воду на борт Sparta II. Операцію координує Фінляндія, до робіт також долучилися естонське та російське рятувальні судна.

Рятувальники планують загасити вогонь і охолодити контейнери на борту, щоб зменшити ризики під час буксирування. Після цього Sparta II планують перемістити до зони відповідальності Росії.

Подробиць про вантаж, масштаб пошкоджень і можливих постраждалих поки немає.

Нагадаємо, 21 листопада Sparta II зазнало удару безпілотників у міжнародних водах Фінської затоки. Після атаки пошкоджене судно віднесло до територіальних вод Фінляндії. За оцінкою фінських Сил оборони, яку наводить Yle, удар, імовірно, завдала Україна.

Після інциденту Фінляндія тимчасово обмежила польоти й судноплавство у східній частині затоки. Прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив, що війна поширюється на райони поблизу Фінляндії, і наголосив, що Україна має право давати відсіч агресору.