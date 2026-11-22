Папа Римський Лев XIV отримав у подарунок шкарпетки, які мешканка Олешок на Херсонщині зв'язала під час російської окупації. Одну з пар родина передала після евакуації. Подарунок понтифіку вручила президентка «Карітасу України» Тетяна Ставничи під час зустрічі у Ватикані 19 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт організації.

Нижні поверхи будинку, де жила родина, пошкодив російський ракетний обстріл. Поки сім’я залишалася заблокованою на восьмому поверсі, син шукав їжу в покинутих квартирах, а жінка доглядала за чоловіком, який через проблеми із суглобами не міг сидіти. Щоб відволіктися, вона в'язала шкарпетки. За цей час назбиралося кілька десятків пар.

Коли родина дізналася про можливість виїхати, то звернулася до Офісу омбудсмана. Для евакуації використали пожежну драбину. Чоловіка доправили до Києва швидкою допомогою. За даними «Карітасу України», родина нині разом проходить реабілітацію в лікарні.

Ставничи також передала Папі синьо-жовтий браслет і фотолистівку із зображенням іншого евакуйованого мешканця Олешок – 80-річного Володимира. На фото він тримає потерту іконку князя Володимира, яку придбав до повномасштабного вторгнення й забрав із собою під час евакуації. За словами чоловіка, молитва допомагала йому переживати окупацію та обстріли.

Нагадаємо, у жовтні Лев XIV закликав до гуманітарного перемир'я в Олешках, щоб доставити до міста їжу й ліки та дати цивільним змогу безпечно виїхати. 31 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що евакуйовані жителі Олешок перетнули український кордон на Чернігівщині.

У листопаді голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов під час перебування в Римі зустрівся з Папою Римським Левом XIV та подарував йому бюст українського кінорежисера Олександра Довженка.