Екстрені служби працюють на березі в Єнагоа після перекидання човна

Щонайменше 24 людини загинули після того, як 20 листопада в штаті Баєлса на півдні Нігерії перекинувся човен. Пасажири прямували з однієї громади до іншої на похорон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами речника поліції Муси Мохаммеда, 24 врятовані людини звернулися по медичну допомогу. Загальну кількість пасажирів на борту влада поки не назвала. Поліція попередньо розглядає технічну несправність човна як можливу причину аварії.

Мохаммед розповів, що пасажири просили кермувальника спрямувати човен до берега, однак той, імовірно, відмовився. Після аварії він, за даними поліції, втік із місця події, а управителя човна було затримано.

Після трагедії влада штату закликала перевізників і пасажирів дотримуватися правил безпеки на воді, зокрема не перевантажувати човни, не перевищувати швидкість і користуватися рятувальними жилетами.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Нігерії щонайменше 60 людей загинули внаслідок іншої аварії пасажирського човна. На борту було понад 100 людей. Човен перекинувся поблизу громади Гаусава в районі Боргу після того, як натрапив на затоплений пень.