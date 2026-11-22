У Швеції 56-річний Ларс Ерікссон залишив посаду керівника адміністрації муніципалітету Йоккмокк після того, як журналісти з’ясували, що він знімався у фільмах для дорослих і продюсував їх. Трудові відносини з Ерікссоном припинено 4 листопада за угодою, яку ініціював роботодавець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на шведський суспільний мовник SVT та муніципалітет Йоккмокк.

19 жовтня Ерікссона було звільнено від виконання обов’язків. За тиждень він повернувся на посаду, але вже без повноважень щодо персоналу, фінансів і бюджету. Журналісти почали з'ясовувати причини кадрового рішення.

Як розповіла Daily Mail журналістка Елліка Нільссон, пошук за обличчям привів її до фото з американської премії AVN Awards. Нею щорічно відзначають фільми для дорослих та їхніх творців. На знімку був чоловік, схожий на Ерікссона. Журналістка зіставила дані облікових записів, пов'язаних із псевдонімом «Ганс», із відомостями про посадовця.

Згодом Ерікссон письмово підтвердив SVT, що саме він знімався у фільмах. З 2018 до 2026 року вийшло вісім фільмів за його участю. До того Ерікссон був депутатом шведського парламенту від Соціал-демократичної партії та представляв округ Вестманланд. Адміністрацію Йоккмокка він очолив у лютому 2024 року.

Два фільми вийшли вже під час його роботи на посаді — у 2025 та 2026 роках. В останньому Ерікссон також з'явився в кадрі.

Фільми рекламували через акаунт у соцмережі X, який до жовтня 2026 року використовував ім’я «Ганс». Ерікссон заявив, що припинив контакти з індустрією у 2022 році, не впливав на дати виходу фільмів і не вів акаунт. За його словами, акаунтом керували на замовлення дистриб'ютора. Власник продюсерської компанії дав SVT схоже пояснення.

Професор адміністративного права Уппсальського університету Олле Лундін вважає, що ця ситуація могла зробити Ерікссона вразливим до шантажу. Він пояснив, що Йоккмокк має значення для шведської гідроенергетики та збройних сил, тому може становити інтерес для іноземних держав, насамперед Росії.

Ерікссон відкинув цю оцінку. На його думку, те, що він відкрито відповів на запитання журналістів, позбавляє потенційний шантаж сенсу.

Представник муніципалітету Роланд Буман сказав, що адміністрація не знала про фільми, і пояснив остаточне рішення міркуваннями безпеки/ Ерікссон заперечив зв'язок між розслідуванням і своїм звільненням та зазначив, що переговори про припинення роботи тривали й раніше.

Контракт Ерікссона мав діяти до лютого 2028 року, але муніципалітет домовився з ним про дострокове звільнення. За угодою він отримає компенсацію в розмірі семи місячних зарплат — 594 104 шведські крони до вирахування податків. Це близько 2,64 млн грн за курсом на 22 листопада.

Нагадаємо, у травні 2025 року колишній посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг подав у відставку з посади радника з національної безпеки Швеції за кілька годин після призначення. Невдовзі після оголошення про призначення анонім надіслав уряду інтимні фото Тиберга. Дипломат підтвердив, що вони були з його профілю в застосунку Grindr.