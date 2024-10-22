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Залужний зустрівся з юною гімнасткою, яка втратила ногу через російський обстріл

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Залужний зустрівся з юною гімнасткою, яка втратила ногу через російський обстріл
Внаслідок атаки РФ Олександра отримала відкритий перелом руки, травму голови, перелом 4 ребер, множинні осколкові поранення

Олександра Паскаль пройшла реабілітацію в Австрії та повернулася до змагань

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з 8-річною гімнасткою Олександрою Паскаль, яка втратила ногу через російський обстріл.

Про це йдеться в соцмережах спортсменки.

«Неймовірна зустріч з Послом України у Великій Британії Генералом Залужним» , – написала Паскаль в Instagram.

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Нагадаємо, у травні 2022 року Паскаль втратила ногу через ракетний удар Росії по Затоці Одеської області.

Внаслідок атаки РФ Олександра отримала відкритий перелом руки, травму голови, перелом 4 ребер, множинні осколкові поранення. Спортсменка 15 днів перебувала в медикаментозній комі. Лікарі не змогли врятувати ногу дівчинки.

Олександра пройшла реабілітацію в Австрії та повернулася до змагань.

Як повідомлялося, Валерій Залужний написав книжку «Моя війна» – першу в майбутній трилогії.

«Моя війна» – це мемуари про події від дитинства ексголовкома до 24 лютого 2022 року. Також кілька розділів присвячені вже повномасштабній війні РФ проти України. Книжка «Моя війна» стала першою в трилогії. Дві наступні називатимуться «Наша війна» та «Їхня війна»

Зазначається, що перша книжка повністю закінчена і скоро зʼявиться в книгарнях. Зараз Валерій Залужний працює над другою частиною – «Нашою війною».

На запитання видання, чи не є книжка стартом політичної карʼєри ексголовкома, джерела відповіли, що в політику Залужний не збирається. Натомість планує зосередитися на роботі послом України у Великій Британії.

Нагадаємо, Залужний підтримує план перемоги України у війні проти Росії, але зауважує, що у війні «немає ніяких прогнозів – є математика». Про це повідомила журналістка Ніна Кур'ята, яка поцікавилася думкою колишнього головнокомандувача ЗСУ щодо плану.

Також Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років. Посол додав, що Україну здатна врятувати лише молодь.

«Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди», – зазначив посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ.

Теги: художня гімнастика Валерій Залужний війна

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