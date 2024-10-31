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Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
Партизани пробрались у польовий штаб росіян
Фото: АТЕШ

Один з партизанів проукраїнського руху «АТЕШ» зробив знімки командного пункту однієї з бригад РФ

Один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП. Про це у Телеграм повідомили партизани «АТЕШ».

«Агент нашої організації з числа російських військовослужбовців зміг потрапити на один із командних пунктів 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади в Донецькій області. На цьому пункті зосереджено багато офіцерів, які займаються організацією управління бойовими діями на одному з відрізків фронту в Донецькій області», – написали в Телеграм партизани.

Агент зміг зібрати значний обсяг інформації про розташування особового складу, техніки та складів противника, частина з яких вже була успішно знищена. Це ослабило можливості окупаційних військ для ведення наступальних дій на одному з напрямків.

Агент успішно переправлений на інший напрямок, залишаючись непоміченим.

Це формування входить до складу угруповання військ «Схід», яке наразі проводить активні наступальні операції на південно-сході України. Саме ця бурятська бригада вчинила численні військові злочини в Київській області.

«Завдяки нашій роботі вони (росіяни – ред. ГЛАВКОМ) були за це неодноразово покарані. Інформація оперативно передається Силам оборони України та публікується з їхньої згоди», – написали партизани.

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Фото командного пункту 37-ї армії РФ
Фото: АТЕШ

Раніше агенти «АТЕШ» протягом тижня проводили розвідку стоянок військових кораблів у Севастополі. Було зроблено десятки фоток та проаналізовано які сили зараз є у Чорноморському флоті РФ у Севастополі та в Криму загалом.

Нагадаємо, що 13 вересня 2023 року агенти «АТЕШ» та севастопольці навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі, внаслідок чого було вражено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону».

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

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Теги: військові корабель наступ росіяни партизани Атеш війна

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