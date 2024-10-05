Російське командування заборонило росіянам пересуватися на техніці

Підрозділ руйнують зсередини моральне та фізичне виснаження і відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті

Російським військовим однієї з бригад, що воюють в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці

Російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

За даними руху, причиною такої заборони є страх розкриття місць дислокації.

«Через страх розкриття місць дислокації командування заборонило використовувати військову техніку, і тепер вони змушені переміщатися на цивільних автомобілях між позиціями», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділ деморалізований через моральне та фізичне виснаження і величезні втрати на фронті.

Агенти «АТЕШ» стверджують, що контролюють усі пересування окупантів та оперативно передають інформацію про місця дислокації Силам оборони України.

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