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Російське командування заборонило росіянам пересуватися на техніці

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російське командування заборонило росіянам пересуватися на техніці
Підрозділ руйнують зсередини моральне та фізичне виснаження і відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті
фото з відкритих джерел

Російським військовим однієї з бригад, що воюють в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці

Російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

За даними руху, причиною такої заборони є страх розкриття місць дислокації.

«Через страх розкриття місць дислокації командування заборонило використовувати військову техніку, і тепер вони змушені переміщатися на цивільних автомобілях між позиціями», – йдеться у повідомленні.  

Також зазначається, що підрозділ деморалізований через моральне та фізичне виснаження і величезні втрати на фронті.

Агенти «АТЕШ» стверджують, що контролюють усі пересування окупантів та оперативно передають інформацію про місця дислокації Силам оборони України.

Нагадаємо, Шестеро офіцерів із КНДР загинули біля окупованого Донецька – ЗМІ.

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Теги: Атеш військова техніка росіяни

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