Партизани «АТЕШ» знайшли арсенал Чорноморського флоту росіян

Українські партизани постійно моніторять ситуацію в тимчасово окупованому Севастополі

В окупованому Севастополі українські партизани провели розвідку одного із складів боєприпасів росіян та зробили фотознімки цього об'єкта. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху «АТЕШ».

Агент руху здійснив розвідку 17-го арсеналу, відповідального за зберігання боєприпасів та обслуговування техніки Чорноморського флоту. У процесі дослідження були виявлені матеріали та боєприпаси, які постачаються флотським підрозділам під час виконання операцій.

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Фотознімки українських партизанів Фото: партизанський рух «АТЕШ» (t.me/atesh_ua)

На території арсеналу встановлено суворі заходи безпеки, включаючи спостережні вишки, протяжні вартові пости та патрулі.

Діяльність руху «АТЕШ»

Партзанський рух «АТЕШ» у Криму був заснований кримськотатарськими активістами для сприяння національному відродженню та захисту прав кримських татар. Рух активно виступає проти російської окупації та порушень прав людини на півострові. Він займається організацією протестів, культурних заходів, а також надає гуманітарну допомогу. «АТЕШ» також веде інформаційну кампанію для підвищення обізнаності про ситуацію в Криму серед міжнародної спільноти.

«АТЕШ» у Криму став активним учасником спротиву російській окупації під час війни. Серед гучних справ руху – організація акцій протесту, диверсій на інфраструктурі окупантів, а також поширення інформації про порушення прав людини. У 2022-2024 році члени «АТЕШ» здійснили низку успішних акцій, спрямованих на дестабілізацію російських військових підрозділів. Їхні дії отримали широке висвітлення в міжнародних медіа, що підкреслило важливість їхньої боротьби за свободу та права кримських татар.

Нагадаємо, український партизанський рух «АТЕШ», назва якого кримськотатарською означає «вогонь», вже два роки успішно оперує на тимчасово окупованих територіях України та всередині Росії, зриваючи плани окупантів та наводячи вогонь українських засобів ураження.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.