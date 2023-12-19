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У Криму РФ нарощує військову присутність та готує масштабні операції – «Атеш»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму РФ нарощує військову присутність та готує масштабні операції – «Атеш»
На вокзалах міста Джанкоя вже з самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає мобілізованих
фото: «Атеш»

Представники підпілля виявили на півострові на залізничній станції у Гвардійському у Сімферопольському районі близько 30 цистерн із горючим

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники можуть готуватися до проведення нових серйозних військових операцій у війні проти України, адже заготовляють десятки цистерн із паливом для техніки. Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву «Атеш».

Представники підпілля виявили на півострові на залізничній станції у Гвардійському у Сімферопольському районі близько 30 цистерн із горючим. «Це свідчить про підготовку до масштабних військових операцій, які потребують великої кількості палива», – йдеться у публікації.

Також у Силах спротиву розповіли про спостереження «дивних подій останніми днями, які пов'язані з майбутньою черговою мобілізацією».

«На вокзалах міста Джанкоя вже з самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає мобілізованих. Спецтранспорт і військова поліція контролюють процес. Проте, на залізничних коліях військової техніки не спостерігається», – вказується в повідомленні.

За даними кримських партизанів, у Пушкіному вже немає скупчення техніки, яка раніше тут була зафіксована. «Місцеві жителі повідомляють, що місце дислокації було тимчасовим, і техніку перекинули у невідомому напрямку. Швидше за все звичайне переміщення сил та засобів», – кажуть підпільники.

Раніше партизани розвідали, де розташований аеродром РФ під Джанкоєм. Саме там росіяни ховають радіолокаційні станції (РЛС).  Також партизани розвідали штаб бригади морпіхів РФ у Севастополі. 

Теги: Крим

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