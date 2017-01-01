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    Активістка Femen оголилася у Ватикані перед різдвяною службою (фото)

    Протест Femen був присвячений церковним заборонам на адресу жінок
    Рух Femen провів акцію на площі Святого Петра у Ватикані перед різдвяною службою, яку вів Папа Римський Франциск. Про це активістки повідомили на своїй сторінці у Facebook. [READ_MORE] На опублікованому на сторінці руху фото дівчина біля різдвяних ясел постала з оголеними грудьми і написом на тілі. Зазначається, що протест був присвячений
    • Сьогодні, 09:14
    • Розсилка

    Протест Femen був присвячений церковним заборонам на адресу жінок

    Рух Femen провів акцію на площі Святого Петра у Ватикані перед різдвяною службою, яку вів Папа Римський Франциск.

    Про це активістки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

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    На опублікованому на сторінці руху фото дівчина біля різдвяних ясел постала з оголеними грудьми і написом на тілі.

    Зазначається, що протест був присвячений церковним заборонам на адресу жінок, зокрема забороні на аборти.

    У Femen стверджують, що акція відбулася за кілька годин до меси, яку провів Папа Римський Франциск.

    Як повідомлялося, Папа Римський Франциск у різдвяний Святвечір 24 грудня попросив про «дар миру для всього світу» і закликав до звільнення всіх викрадених людей, включно зі священиками, ченцями і мирянами.

    Джерело: 24 канал

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