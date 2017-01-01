Активістка Femen оголилася у Ватикані перед різдвяною службою (фото)

Протест Femen був присвячений церковним заборонам на адресу жінок

Рух Femen провів акцію на площі Святого Петра у Ватикані перед різдвяною службою, яку вів Папа Римський Франциск. Про це активістки повідомили на своїй сторінці у Facebook. [READ_MORE] На опублікованому на сторінці руху фото дівчина біля різдвяних ясел постала з оголеними грудьми і написом на тілі. Зазначається, що протест був присвячений