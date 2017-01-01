Активістка Femen оголилася у Ватикані перед різдвяною службою (фото)
- Сьогодні, 09:14
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Протест Femen був присвячений церковним заборонам на адресу жінок
Рух Femen провів акцію на площі Святого Петра у Ватикані перед різдвяною службою, яку вів Папа Римський Франциск.
Про це активістки повідомили на своїй сторінці у Facebook.
На опублікованому на сторінці руху фото дівчина біля різдвяних ясел постала з оголеними грудьми і написом на тілі.
Зазначається, що протест був присвячений церковним заборонам на адресу жінок, зокрема забороні на аборти.
У Femen стверджують, що акція відбулася за кілька годин до меси, яку провів Папа Римський Франциск.
Як повідомлялося, Папа Римський Франциск у різдвяний Святвечір 24 грудня попросив про «дар миру для всього світу» і закликав до звільнення всіх викрадених людей, включно зі священиками, ченцями і мирянами.
Джерело: 24 канал