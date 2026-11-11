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У Краснодарі депутати будуть ходити по квартирах для виявлення нелояльних громадян

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Краснодарі депутати будуть ходити по квартирах для виявлення нелояльних громадян
Росіян перевірятимуть на лояльність
фото: соціальні мережі

Влада прагне блокувати поширення будь-якої інформації, здатної дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію

Влада Краснодара доручила місцевим депутатам здійснювати систематичні поквартирні обходи жителів у своїх округах. Про це розповів депутат від КПРФ Олександр Сафронов, оприлюднивши відповідне розпорядження виконувача обов'язків голови міської думи Сергія Васіна, передає «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Офіційною метою таких заходів оголошено «безперервний моніторинг соціального самопочуття» та раннє виявлення невдоволення серед громадян для придушення протестних настроїв. Також влада прагне блокувати поширення будь-якої інформації, здатної дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію. Звіти про виконану роботу та виявлені «оппозиційно налаштовані елементи» депутати та їхні помічники мають надати до 15 грудня.

Сафронов критично оцінив ініціативу, заявивши, що чиновникам варто вирішувати реальні проблеми, а не боротися з невдоволеними. Як приклад він навів будівництво 70-метрового храмового комплексу на набережній у Ювілейному мікрорайоні, проти якого жителі виступають уже п'ять років, та розширення місцевого сміттєзвалища, що й викликає хвилю обурення серед краснодарців.

Раніше повідомлялося, що російський онлайн-кінотеатр «Амедиатека» вирізав із закордонних серіалів фрагменти з критикою та жартами про Володимира Путіна. 

У документальних проєктах прибрали згадки про пристрасть президента РФ до розкоші, зауваження американських політиків, а також історії про шпигунство на горі Афон. У художніх стрічках вилучили порівняння з Путіним у «Білому лотосі», згадки про компромат у «Мільярдах» та сцену з мотрійками-правителями в «Убиваючи Єву».

До слова, президент РФ Володимир Путін під час виступу на саміті «Росія – Африка» в Москві заявив, що держава повинна впливати на роботу соціальних мереж в інтересах безпеки.

Обґрунтовуючи посилення контролю, він послався на масштабні протести у Франції через зростання цін, зауваживши, що місцева влада скаржиться на вплив несуверенних соцмереж, яким важко протидіяти. При цьому конкретних механізмів такого впливу російський диктатор не назвав.

Теги: росія депутат

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