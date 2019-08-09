Актор Ален Делон потрапив до лікарні після інсульту



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Делон приїхав у клініку для продовження лікування

Син актора повідомив, що стан Алена Делона стабільний і він знаходиться в «чудовому» стані

Відомий французький актор Ален Делон був госпіталізований у зв'язку з інсультом. Про це повідомляє France Pressе.

До цього актор уже провів три тижні в лікарні Парижа через інсульт. Зараз Делон приїхав у клініку для продовження лікування.

Син актора Ентоні повідомив, що стан Алена Делона стабільний і він знаходиться в «чудовому» стані, додає Straits Times.

«У той час як батько був у лікарні, вся наша родина чергувала біля його ліжка», - заявив Ентоні Делон.

Нагадаємо, у червні актор потрапив до лікарні через скарги на головні болі.

До слова, цього тиждня повідомлялося, що відомого актора Валентина Гафта госпіталізували з інсультом.