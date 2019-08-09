Актор Ален Делон потрапив до лікарні після інсульту
Делон приїхав у клініку для продовження лікування
Син актора повідомив, що стан Алена Делона стабільний і він знаходиться в «чудовому» стані
Відомий французький актор Ален Делон був госпіталізований у зв'язку з інсультом. Про це повідомляє France Pressе.
До цього актор уже провів три тижні в лікарні Парижа через інсульт. Зараз Делон приїхав у клініку для продовження лікування.
Син актора Ентоні повідомив, що стан Алена Делона стабільний і він знаходиться в «чудовому» стані, додає Straits Times.
«У той час як батько був у лікарні, вся наша родина чергувала біля його ліжка», - заявив Ентоні Делон.
Нагадаємо, у червні актор потрапив до лікарні через скарги на головні болі.
До слова, цього тиждня повідомлялося, що відомого актора Валентина Гафта госпіталізували з інсультом.