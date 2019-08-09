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    У світі

    Актор Ален Делон потрапив до лікарні після інсульту

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    Делон приїхав у клініку для продовження лікування - Актор Ален Делон потрапив до лікарні після інсульту
    Делон приїхав у клініку для продовження лікування

    Син актора повідомив, що стан Алена Делона стабільний і він знаходиться в «чудовому» стані

    Відомий французький актор Ален Делон був госпіталізований у зв'язку з інсультом. Про це повідомляє France Pressе.

    До цього актор уже провів три тижні в лікарні Парижа через інсульт. Зараз Делон приїхав у клініку для продовження лікування.

    Син актора Ентоні повідомив, що стан Алена Делона стабільний і він знаходиться в «чудовому» стані, додає Straits Times.

    «У той час як батько був у лікарні, вся наша родина чергувала біля його ліжка», - заявив Ентоні Делон.

    Нагадаємо, у червні актор потрапив до лікарні через скарги на головні болі.

    До слова, цього тиждня повідомлялося, що відомого актора Валентина Гафта госпіталізували з інсультом.

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