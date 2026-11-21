Уранці 21 листопада у Фінській затоці після атаки безпілотників загорілося російське вантажне судно Sparta II. Фінські сили оборони зафіксували удар у міжнародних водах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

За даними естонської поліції, судно Sparta II прямувало із Санкт-Петербурга до Калінінграда. На борту, за попередньою інформацією, пролунали вибухи. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що екіпаж евакуюють, а пошкодження судна оцінюють. Після удару судно віднесло до територіальних вод Фінляндії.

Фінська прикордонна служба координує рятувальні дії та готується до можливої ліквідації забруднення. За її даними, інцидент не становить загрози для інших суден. Фінляндія поінформувала союзників про те, що сталося.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що війна поширюється на прилеглі до країни райони. Він наголосив, що Україна має право давати відсіч агресору.

Нагадаємо, Sparta II перебуває під санкціями США з травня 2022 року. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, судно пов’язане з російською компанією «Оборонлогістика» та раніше перевозило озброєння й військову техніку.

Нагадаємо, напередодні президент Фінляндії Александр Стубб відреагував на повідомлення про нібито вимогу Росії щодо виходу його країни з НАТО в межах переговорів про завершення війни в Україні. Він заявив, що членство Фінляндії в Альянсі не буде скасоване за жодних обставин.