Росія навмисно спрямувала ракети й безпілотники в повітряний простір Польщі вранці 20 листопада, коли тривала масована атака на Україну. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

На думку аналітиків, Кремль обрав цей момент через військові навчання «Коаліції охочих», які тривали поблизу Нової Демби. За даними аналітиків, одна з російських крилатих ракет Х-101 упала приблизно за 35 км від місця навчань. Інцидент стався в день, коли полігон мали відвідати представники оборонних відомств і військового командування країн-союзниць.

Після інциденту польська влада попросила НАТО посилити протиповітряну оборону країни. На момент публікації звіту Варшава не ініціювала консультацій за статтею 4 Північноатлантичного договору.

В ISW вважають, що відсутність спільної реакції Альянсу на такі інциденти може підвищити поріг, за якого союзники погодяться діяти разом.

Нагадаємо, під час російської атаки на Україну 20 листопада польські військові відстежували 11 повітряних об’єктів, які могли порушити повітряний простір країни. Кордон перетнули три з них. За попередніми даними польського Міноборони, це були дві ракети та реактивний безпілотник. Одна з ракет, Х-101, упала на поле поблизу Нового Ліповця та спричинила пожежу.

За даними Radio ZET, щонайменше два об’єкти могли летіти в бік полігона в Новій Дембі, де тривали міжнародні навчання «Коаліція-2026». Польські військові перевіряють, чи становили ці об'єкти загрозу для навчань. Їхній маршрут до полігона командування публічно не підтвердило.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що падіння російських ракет і ймовірного реактивного дрона схоже на навмисну провокацію Москви. За його словами, інцидент навряд чи випадково збігся з міжнародними військовими навчаннями поблизу Нової Демби.