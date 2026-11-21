Уряд Нідерландів підготував три варіанти дій для українців на випадок, якщо тимчасовий захист у ЄС завершиться 4 березня 2028 року і його не продовжать. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів.

Чому план готують заздалегідь

Зараз українці в Нідерландах живуть за європейською директивою про тимчасовий захист. Рада Євросоюзу продовжила її дію до 4 березня 2028 року. Що буде після цієї дати, у ЄС ще не вирішили. Свої ідеї щодо подальших кроків міністр у справах притулку та міграції представив Палаті представників у вересні.

Якщо окремого рішення не буде, міграційній службі IND доведеться розглядати заяву на притулок від кожного українця, який захоче залишитися. Ерік Клавер працює в програмному директораті у справах переміщених осіб з України при Міністерстві юстиції та безпеки. За його словами, такий сценарій ляже тягарем на і без того перевантажену міграційну систему, коштуватиме дорого і додасть невизначеності людям, які вже кілька років живуть у тимчасовому статусі.

За даними уряду Нідерландів, станом на 31 серпня 2026 року в муніципалітетах країни було зареєстровано 140 560 українців. Для них облаштовано 97 тис. місць у центрах розміщення, і ці центри заповнені на 99,7%.

Повернення або звичайний дозвіл

Перший варіант – добровільно повернутися в Україну. Служба репатріації та виїзду вже зараз бронює охочим авіаквитки до Польщі, звідки люди добираються далі самостійно. Уряд планує цю допомогу зберегти. Водночас у міністерстві розраховують, що більшість українців поки залишиться в Нідерландах. Нідерландський науково-дослідний центр WODC опитував українців у 2026 році: майже всі вони хочуть прожити в країні щонайменше два найближчі роки. 43% опитаних не планують повертатися навіть тоді, коли в Україні стане безпечно.

Другий варіант – отримати звичайний дозвіл на проживання на підставі роботи, навчання або возз'єднання з сім'єю. Найбільше людей, за прогнозом міністерства, оформлюватимуть дозвіл на роботу. Але більшість українців зараз не відповідає вимогам, які діють для інших іноземців. Тому уряд вивчає, чи можна пом'якшити умови для цієї групи.

За словами Еріка Клавера, працюють майже всі українці в Нідерландах.

«Вони багато працюють, але часто це робота, за яку мало платять», – зазначив Клавер.

Що дає перехідний документ

Третій варіант – спеціальний перехідний документ (transitiedocument). Його отримають ті, хто втік від війни з України до Нідерландів, якщо виконають дві вимоги: відкличуть заяву на притулок і не становитимуть загрози громадському порядку. Документ передбачає:

право легально жити в Нідерландах протягом трьох років;

доступ до загальної системи соціальної допомоги;

медичне страхування на загальних умовах.

Документ людям пропонуватиме уряд. Міністерство розробило його разом з IND так, щоб видавати без тривалих перевірок і зайвої паперової роботи.

«Перехідний документ важливий, щоб не допустити перевантаження міграційної системи», – пояснив Ерік Клавер.

Після трьох років власники документа муситимуть або повернутися в Україну, або оформити інший дозвіл, наприклад на роботу чи навчання.

Виплати, медицина та житло

Зараз українці під тимчасовим захистом отримують житло в центрах розміщення та медичну допомогу через спеціальну страхову програму. Ті, хто не має достатнього доходу, отримують також виплати на прожиття. Українці з доходом доплачують за проживання в центрах.

Після 4 березня 2028 року виплати на прожиття припиняться. Хто не зможе заробляти самостійно, отримуватиме соціальну допомогу нарівні з громадянами Нідерландів. Цю допомогу виплачують муніципалітети. Вони очікують значного додаткового навантаження, бо право на неї одночасно отримає велика кількість людей.

Уряд хоче, щоб українці поступово переїхали з центрів розміщення в орендоване або власне житло. Частина людей досі живе в пристосованих приміщеннях: в одному з міст під прихисток навіть переобладнали колишню в'язницю. Клавер визнав, що переїхати буде складно: доходи в українців невисокі, а права на першочергове отримання соціального житла вони не мають.

«Тому центри розміщення поки що залишаться і їх поступово згортатимуть. Уряд хоче, щоб люди могли самі дати собі раду в Нідерландах», – сказав Ерік Клавер.

Коли ухвалять рішення

План уряду ще не остаточний. Закони, які підготувало міністерство, мають пройти кілька етапів:

публічні консультації, де громадяни й організації зможуть подати свої зауваження;

розгляд у Державній раді Нідерландів;

голосування в Палаті представників.

Тим часом уряд разом із муніципалітетами та іншими міністерствами готується до можливого переходу. Для українців проводять інформаційні зустрічі, а разом з організацією Vluchtelingenwerk міністерство записало подкаст про подальші кроки.

Нагадаємо, ще у грудні 2025 року «Главком» писав, що уряд Нідерландів готує для українців трирічний тимчасовий дозвіл на проживання після завершення тимчасового захисту в ЄС. Тоді в країні було зареєстровано 135 010 українців, а працювали 61% дорослих.