У вівторок, 24 листопада, присяжні в Нью-Йорку визнали китайську компанію Huawei, виробника телекомунікаційного обладнання, винною у введенні банків в оману щодо її діяльності в Ірані та викраденні комерційних таємниць американських компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вирок було винесено у кримінальній справі, яка розпочалася у 2018 році, а наступного року уряд США вніс Huawei до торгового чорного списку, що обмежило доступ компанії до американських технологій на тлі побоювань, що Huawei становить загрозу національній безпеці.

Присяжні у федеральному суді Брукліну визнали компанію Huawei винною за 10 із 12 кримінальних звинувачень, висунутих проти неї, зокрема у банківському шахрайстві, електронному шахрайстві, порушенні санкцій та змові з метою викрадення комерційних таємниць. Присяжні виправдали Huawei за звинуваченнями у змові з метою перешкоджання правосуддю та у змові з метою рекету – звинувачення, згідно з якими компанія нібито діяла як злочинне угруповання.

Судовий процес тривав понад два місяці: сторона обвинувачення викликала більше 60 свідків, а сторона захисту – 15. Розмір можливого покарання компанії поки не визначили. Вирок має оголосити федеральна суддя Енн Доннеллі 14 вересня 2027 року.

Раніше у Європейському Союзі виник скандал навколо безпеки енергетичних мереж через домінування китайського технологічного гіганта Huawei на ринку сонячних інверторів. Законодавці ЄС закликали Європейську комісію «обмежити високоризикових постачальників» у сонячних енергетичних системах, побоюючись, що китайські компанії можуть дистанційно втручатися в роботу енергомереж.