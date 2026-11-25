Мешканка американського штату Нью-Гемпшир Моллі Фалко стала першою відомою людиною, яка прожила понад рік із пересадженою ниркою генетично модифікованої свині. Орган продовжує працювати, а жінка не потребує діалізу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times та офіційне повідомлення лікарні Mass General Brigham.

Операцію 58-річній Фалко провели 22 листопада 2025 року в Массачусетській лікарні загального профілю. Жінка мала вроджене захворювання, діагностоване ще в дитинстві, яке поступово пошкодило її нирки. У 2024 році їй почали проводити діаліз – процедуру очищення крові, яка замінює частину функцій нирок. До трансплантації пацієнтка провела на такому лікуванні близько 11 місяців.

Пересаджений орган досі виконує ключові функції: виводить токсини, виробляє сечу та допомагає підтримувати баланс рідини й мінералів в організмі. За даними лікарні, Фалко залишається незалежною від діалізу вже понад рік. Це найдовший відомий випадок функціонування генетично модифікованої свинячої нирки в організмі людини.

Після операції у жінки виникли ускладнення, однак із лютого 2026 року вона не потребувала госпіталізації. Наразі лікарі не планують видаляти пересаджений орган. Керівник програми трансплантації нирок Mass General Brigham Леонардо Рієлла сподівається, що Фалко зможе прожити з ним ще щонайменше рік.

Сама пацієнтка розповіла The New York Times, що знову готує їжу для родини, зустрічається з друзями та повернулася до водіння автомобіля. Водночас вона швидко втомлюється, а через препарати, які пригнічують імунну систему та запобігають відторгненню органа, має легке тремтіння. У громадських місцях жінка носить маску, щоб зменшити ризик інфекцій. Нирку вона назвала Лілі – на честь квітів, які рідні надіслали їй після операції.

«Я щодня дивуюся, що вона досі працює», – сказала Фалко журналістам. Жінка сподівається зберегти орган якомога довше та мріє знову кататися на лижах разом із дітьми.

Як свинячу нирку підготували до пересадки

Орган для трансплантації розробила біотехнологічна компанія eGenesis. Нирка EGEN-2784 пройшла кілька типів генетичних змін, покликаних зробити її суміснішою з людським організмом.

Учені видалили три свинячі антигени, які можуть спричиняти гостре імунне відторгнення, додали сім людських генів для регуляції імунної відповіді, запалення та згортання крові, а також інактивували ендогенні ретровіруси свині, щоб знизити ризик передавання інфекцій.

Фалко отримала орган у межах спеціального дозволу Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) на експериментальне лікування. За інформацією eGenesis і Mass General Brigham, загалом шість пацієнтів отримали нирку цієї розробки в межах програми розширеного доступу.

Трансплантація органів тварин людині, яку називають ксенотрансплантацією, поки залишається експериментальною процедурою.

Попередній рекорд становив 271 день

До Фалко найдовше без діалізу з генетично модифікованою ниркою свині прожив американець Тім Ендрюс. Орган працював у його організмі 271 день. Після погіршення його функції лікарі видалили нирку, а в січні 2026 року чоловікові пересадили людський донорський орган.

Дослідники назвали цей випадок першим задокументованим прикладом, коли свиняча нирка стала своєрідним «мостом» до трансплантації від людини. Вона дала пацієнтові змогу певний час обходитися без діалізу, поки з'явився людський донор.

Водночас у випадку Ендрюса медики зафіксували пошкодження дрібних судин та запалення, які зрештою призвели до відмови свинячого органа.

Чому це важливо

За даними, наведеними The New York Times із посиланням на американську мережу трансплантації, у США близько 90 тис. людей очікують на донорську нирку. У 2025 році в країні провели менш як 26 тис. таких трансплантацій, а в середньому 12 людей щодня помирають, не дочекавшись органа.

Медики розглядають генетично модифіковані органи як один із можливих способів подолати дефіцит донорських нирок. Однак для широкого застосування технології необхідно довести її безпечність і тривалу ефективність у більшої кількості пацієнтів. Самі дослідники наголошують: річний результат Фалко є важливою віхою, але ще не свідчить, що свинячі органи можуть повністю замінити людське донорство.

Нагадаємо, «Главком» раніше писав про американку Товану Луні, яка після пересадки генетично модифікованої свинячої нирки прожила з нею понад два місяці. Також видання повідомляло про першого пацієнта з такою трансплантацією – Річарда Слеймана, який помер майже через два місяці після операції.