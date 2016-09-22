Американські сенатори скасували поїздку в РФ

Посольство РФ не видало візу сенатору Джин Шахін, оскільки вона знаходиться в чорному списку. Два інших сенатора вирішили скасувати візит до Росії

Росія не видала візу члену делегації Конгресу США, сенаторові-демократу Джин Шахін, оскільки вона знаходиться в чорному списку, складеному у відповідь на американські санкції, повідомило посольство РФ у Вашингтоні в п'ятницю, 29 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. У відповідь на це рішення сенатори-республіканці Рон Джонсон і



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Посольство РФ не видало візу сенатору Джин Шахін, оскільки вона знаходиться в чорному списку. Два інших сенатора вирішили скасувати візит до Росії

Росія не видала візу члену делегації Конгресу США, сенаторові-демократу Джин Шахін, оскільки вона знаходиться в чорному списку, складеному у відповідь на американські санкції, повідомило посольство РФ у Вашингтоні в п'ятницю, 29 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У відповідь на це рішення сенатори-республіканці Рон Джонсон і Джон Барраса скасували свою поїздку в Росію, пише 29 грудня американське видання Politico. Візит був запланований на 11 січня. Рішення відмовити у візі члену делегації Сенату є «вкрай невдалим і суперечить спробам поліпшити відносини між нашими країнами», йдеться в заяві Джонсона, глави сенатського комітету з національної безпеки і урядових справ.

Російське посольство поклало відповідальність за зрив візиту на американську сторону, вказавши, що Росія багато разів пропонувала відмовитися від «методу ведення зовнішньої політики, яке завдає шкоди».

«Ми пропонували різні варіанти вирішення проблеми, в тому числі досягнення угоди про видачу віз парламентаріям з «чорних списків» на обопільній основі. Пропозиція була відхилена американською стороною», - йдеться в повідомленні далі.

Politico також наводить заяву прес-секретаря сенатора-демократа Райана Нікелю, згідно з яким Джин Шахін «шкодує про рішення Кремля перешкодити діалогу Сенату і російського народу», однак вона «продовжить свою роботу, спрямовану на те, щоб російський уряд ніс відповідальність за свої дії, що здійснюються всупереч міжнародному праву і на шкоду російському народу».

Джерело: Deutsche Welle