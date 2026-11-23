Вибухи в середмісті російського Рильська спричинила детонація боєприпасів у місцевому відділку поліції, а не дистанційне мінування за допомогою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на восьмий корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Росіяни перетворили відділок поліції в центрі Рильська на майстерню дронів і склад боєприпасів. Тепер вони хочуть перекласти відповідальність із себе за вибухи в середмісті», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розвідка виявила в Рильську місце дислокації спецпідрозділу безпілотників «Рубікон С». З'ясувалося, що свою майстерню підрозділ розмістив у місцевому відділку поліції. Воїни восьмого корпусу ДШВ із застосуванням безпілотників завдали точних ударів й уразили цю майстерню та житло бійців «Рубікону С». Також під удар потрапило місце дислокації операторів дронів Федеральної служби безпеки РФ.

«Внаслідок ударів здетонував склад боєприпасів, який росіяни тримали там же у відділку поліції в середмісті. Попри всі вимоги безпеки. Боєприпаси посеред міста – це загроза насамперед для цивільних. І цю загрозу створили не ми. Після потужних вибухів у місцевої влади з'явилося нове завдання: перекласти відповідальність на Україну. В інформаційному просторі росіяни запустили кампанію про те, що Україна нібито дистанційно замінувала центр Рильська з дронів. Відповідально заявляємо, що це чергова російська брехня», – наголошується у повідомленні.

Військові наголосили: «Жодного дистанційного мінування з дронів ми не проводили. Вибухи в центрі Рильська стали наслідком детонації складу боєприпасів у місцевому приміщенні поліції».