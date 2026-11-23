Українські атаки призвели до втрати приблизно третини Чорноморського флоту Росії від початку повномасштабного вторгнення. До лютого 2022 року російське угруповання налічувало близько 74 суден, однак за час війни його чисельність суттєво скоротилася. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

За даними британського телеканалу, наразі Чорноморський флот РФ налічує понад 40 військових кораблів і близько семи підводних човнів. Водночас фактична кількість боєздатних суден є меншою, оскільки частина кораблів перебуває на ремонті після українських ударів.

Аналітики оцінюють, що напередодні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року Росія мала у складі Чорноморського флоту приблизно 74 судна.

Одним із найвідоміших ударів стало знищення ракетного крейсера «Москва» у квітні 2022 року. Після низки атак на військово-морські об'єкти в окупованому Криму російське командування було змушене перенести значну частину сил флоту із Севастополя до Новоросійська.

Останнім прикладом українських операцій проти російських кораблів стала атака на корвет «Меркурій» у лівійському порту Бенгазі. Це судно входило до складу Чорноморського флоту РФ.

За словами президента України Володимира Зеленського, для операції використали сім українських морських безпілотників. Ціллю атаки також стало торговельне судно, яке, за українськими даними, перевозило російське озброєння.

Як зазначає Sky News, систематичні удари України змусили Росію змінити розташування своїх військово-морських сил. Попри збереження десятків кораблів і підводних човнів, частина флоту залишається недоступною для повноцінного бойового застосування через пошкодження та ремонт.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України підтвердило обвал арки Керченського мосту після атаки. Унаслідок українських ударів було зруйновано частину автомобільної переправи та пошкоджено залізничну інфраструктуру. Згодом Росія призупинила рух поїздів Керченським мостом після чергової атаки.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), пошкодження мосту створює серйозні труднощі для російської військової логістики. Окупанти змушені дедалі більше покладатися на сухопутні маршрути через захоплені території півдня України, які також перебувають під ударами ЗСУ.