У Китаї розпочали антикорупційне розслідування щодо одного з керівників державної енергетичної корпорації China National Petroleum Corporation (CNPC). Ідеться про заступника генерального директора компанії Се Цзюня, якого підозрюють у серйозних порушеннях дисципліни та закону. Про це повідомляє South China Morning Post, пише «Главком».

Про початок розслідування 22 листопада повідомила Центральна комісія Комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни (CCDI). За її даними, посадовець проходить дисциплінарну перевірку та перебуває під наглядовим розслідуванням CCDI і Національної наглядової комісії.

Китайські органи не розкрили подробиць можливих порушень. Формулювання про «серйозні порушення дисципліни та закону» в офіційних повідомленнях КНР зазвичай використовують у справах, пов'язаних із корупцією.

Се Цзюнь більшу частину кар'єри працював у підрозділі CNPC, який займається видобутком нафти й газу на південному заході Китаю. У 2020 році його перевели до штаб-квартири корпорації, де він очолив департамент планування. У січні 2022 року Се призначили заступником генерального директора компанії. Про це пише South China Morning Post.

CNPC – одна з найбільших державних нафтогазових корпорацій Китаю та важливий учасник енергетичних проєктів Росії. Зокрема, китайська компанія володіє частками у двох великих російських проєктах зі зрідження природного газу – 20% у «Ямал СПГ» та 10% в Arctic LNG 2. Останній проєкт розробляє російська компанія «Новатек».Крім того, у 2014 році дочірня структура CNPC уклала угоду про придбання 10% акцій російської компанії «Ванкорнефть», яка входить до групи «Роснефть».

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп виступив із пресконференцією після візиту до Китаю, де провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічей лідери обговорювали, зокрема, війну Росії проти України, ядерну безпеку та міжнародну співпрацю.