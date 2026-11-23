У Китаї затримано топменеджера нафтового гіганта, пов'язаного з Росією
Се Цзюня, заступника генерального директора державної CNPC, підозрюють у серйозних порушеннях дисципліни та закону
У Китаї розпочали антикорупційне розслідування щодо одного з керівників державної енергетичної корпорації China National Petroleum Corporation (CNPC). Ідеться про заступника генерального директора компанії Се Цзюня, якого підозрюють у серйозних порушеннях дисципліни та закону. Про це повідомляє South China Morning Post, пише «Главком».
Про початок розслідування 22 листопада повідомила Центральна комісія Комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни (CCDI). За її даними, посадовець проходить дисциплінарну перевірку та перебуває під наглядовим розслідуванням CCDI і Національної наглядової комісії.
Китайські органи не розкрили подробиць можливих порушень. Формулювання про «серйозні порушення дисципліни та закону» в офіційних повідомленнях КНР зазвичай використовують у справах, пов'язаних із корупцією.
Се Цзюнь більшу частину кар'єри працював у підрозділі CNPC, який займається видобутком нафти й газу на південному заході Китаю. У 2020 році його перевели до штаб-квартири корпорації, де він очолив департамент планування. У січні 2022 року Се призначили заступником генерального директора компанії. Про це пише South China Morning Post.
Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп виступив із пресконференцією після візиту до Китаю, де провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічей лідери обговорювали, зокрема, війну Росії проти України, ядерну безпеку та міжнародну співпрацю.
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