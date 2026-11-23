Російська армія зіткнулася зі скороченням кількості охочих воювати проти України. За перші десять місяців 2026 року до війська РФ вдалося залучити на 37 тис. контрактників менше, ніж за аналогічний період торік. При цьому темпи набору у жовтні впали на 11%, попри збільшення грошових виплат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За даними видання, протягом січня–жовтня 2026 року контракти з російською армією підписали приблизно 297 тис. осіб. За аналогічний період 2025 року цей показник становив близько 334 тис.

У третьому кварталі, з липня по вересень, російській владі вдалося завербувати 109,5 тис. осіб. Однак у жовтні кількість нових контрактників скоротилася до 34 тис. Це на 11% менше, ніж у жовтні 2025 року, та на 17% менше порівняно з аналогічним місяцем 2024 року.

Водночас Кремль продовжує збільшувати фінансові стимули для залучення військовослужбовців. Середній розмір регіональної одноразової виплати за підписання контракту зріс до 2,4 млн рублів.

За останній рік такі виплати збільшилися приблизно на 20%, а порівняно з початком 2025 року – на 60%. Однак навіть мільйонні суми не допомогли Росії зупинити скорочення темпів вербування.

За оцінками західних розвідок, щомісяця російська армія втрачає близько 50 тис. військовослужбовців убитими та пораненими. Водночас у жовтні кількість нових контрактників становила лише 34 тис. осіб.

Ситуацію додатково ускладнюють фінансові проблеми російських регіонів, які мають виконувати встановлені Кремлем плани набору військовослужбовців.

Через дефіцит місцевих бюджетів регіональна влада змушена скорочувати соціальні видатки. В окремих суб'єктах РФ обмежують навіть виплати родинам загиблих військових, водночас намагаючись зберегти високі бонуси за підписання контрактів.

Як зазначає The Moscow Times, подальше скорочення темпів вербування може посилити проблему поповнення російських військ. Якщо Кремль не зможе збільшити кількість контрактників або провести додаткову мобілізацію, це створить ризики виснаження особового складу та може позначитися на здатності армії РФ продовжувати наступальні операції.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що влада Башкортостану визнала скорочення кількості охочих підписувати контракти з російською армією. Через зменшення набору військовослужбовців у республіці переглянули бюджетні видатки на одноразові виплати контрактникам.