США знищили балістичну ракету через аномалію

Над Тихим океаном було знищено міжконтинентальну ракету Minuteman III

У командуванні не пояснили, через яку саме аномалію було знищено ракету

Американські військові знищили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III над Тихим океаном через аномалію, виявлену під час тестового запуску. Про це йдеться у повідомленні Командування глобального удару Військово-повітряних сил США.

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Ракету було запущено з бази Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Зазначається, що ракета Minuteman III була безпечним чином знищена 1 листопада через аномалію, виявлену під час випробувального запуску.

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Аномалією вважається будь-яка несподівана подія під час випробування. У командуванні не пояснили, яку саме аномалію виявили.

Для виявлення причин несправності буде проведений ретельний аналіз. Зокрема — буде сформована група аналізу запуску, щоб дослідити причину аномалії.

Зазначимо, ракета Minuteman III перебуває на озброєнні армії США з 1970 року. Вага ракети – орієнтовно 36 тонн, дальність польоту – понад 9,5 тис. кілометрів. Ракета здатна розвивати швидкість понад 24 тис. кілометрів на годину.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про свій намір розробити ядерну бомбу, яка стане у 24 рази потужнішою за бомби, скинуті на Японію під час Другої світової війни.