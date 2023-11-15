Китай масово скуповує у США обладнання для виробництва чипів

США ввели обмеження на експорт до Китаю обладнання для виробництва мікросхем

Китай знайшов лазівку у введених Америкою обмеженнях

Китайські компанії скуповують у США обладнання для виробництва чипів, незважаючи на ряд нових обмежень на експорт. Про це йдеться у річному звіті двопартійного комітету Палати представників США щодо Китаю, повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обмеження експорту введені адміністрацією Байдена ще у жовтні 2022 року. Вони мають на меті заборонити китайським виробникам мікросхем отримати у США інструменти для їх виробництва, якщо вони будуть використовуватися для передових мікросхем.

Але імпортери часто можуть купувати обладнання, якщо вони стверджують, що воно використовується на старій виробничій лінії. Через обмежені можливості важко перевірити обладнання, яке використовують.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це відкриття сталося, коли Сполучені Штати намагалися з’ясувати, як китайському телекомунікаційному гіганту Huawei вдалося виготовити передовий 7-нанометровий чип для живлення свого смартфона Mate 60 Pro на провідному китайському виробнику мікросхем SMIC, незважаючи на обмеження експорту.

Huawei та SMIC також були додані до списку торговельних обмежень у 2019 та 2020 роках, який теоретично забороняє американським постачальникам постачати певні технології компаніям.

Зазначається, що Сполученим Штатам вдалося закрити ключову лазівку Китаю до передових інструментів для виробництва мікросхем, переконавши союзників Японію та Нідерланди, які мають такі ж потужні галузі виробництва обладнання для виготовлення чипів, оголосити про власні обмеження на експорт бажаної технології.

Але Китай накопичував обладнання, скориставшись розривом між обмеженнями Сполучених Штатів у жовтні 2022 року та аналогічними кроками Японії та Нідерландів у липні та вересні 2023 року відповідно, йдеться у звіті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з документом, з січня по серпень 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму 3,2 мільярда доларів (23,5 мільярда юанів), що на 96,1% більше, ніж за той самий період 2022 року на 1,7 мільярда доларів (12 мільярдів юанів). За перші вісім місяців 2023 року обсяг імпорту Китаєм напівпровідникового обладнання з усіх країн склав 13,8 мільярда доларів США (100 мільярдів юанів).

У звіті немає конкретних рекомендацій для усунення прогалин у правилах США, але Конгрес закликають вимагати щорічної оцінки ефективності експортного контролю за виробництвом мікросхем.