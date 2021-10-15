Американський мільярдер отримав довічний термін за вбивство 21-річної давнини

Спадкоємця імперії нерухомості Роберта Дерста визнали винним у вбивстві своєї найкращої подруги Сьюзен Берман у 2000 році

Суддя, який оголошував вирок, заявив, що у справі Дерста є «величезні докази вини»

Суд у Лос-Анджелесі засудив до довічного ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення американського спадкоємця імперії нерухомості Роберта Дерста, якого визнали винним у вбивстві своєї найкращої подруги Сьюзен Берман у 2000 році. Про це пише The Guardian.

Видання вказує, що цей вирок був очікуваним, оскільки прокурори не вимагали смертної кари. Також присяжні раніше казали про особливі обставини у справі, які передбачають обов'язкове довічне ув'язнення.

Суддя Марк Віндхем, який оголошував вирок, заявив, що у цій справі є «величезні докази вини».

Родина та друзі Сьюзен Берман сказали у суді, що Дерст «викрав» у них «незабутню і віддану людину, яка глибоко піклувалася про інших».

Інший родич розповів, що він відвідав могилу Берман, аби сказати їй, що справедливість тріумфувала, і вона нарешті може «спати спокійно».

Як додає CNN, суд встановив, що мільйонер застрелив Берман перед її розмовою з поліцією, оскільки вона могла розкрити деталі зникнення його дружини у 1982 році. Ймовірно, мільйонер убив свою дружину, але через брак доказів звинувачення Дерсту не висунули.

Сам магнат роками стверджував, що не уявляє, куди поділася його дружина Кетлін Маккормак-Дерст, і тим більше не знає, хто вбив його подругу Берман.

Зізнався у злочинах Дерст випадково – під час зйомок документального серіалу HBO він попросився вийти у туалет і не зняв мікрофон, тому техніка записала, як він промовляв: «Ну, ось ти і попався. Що я, чорт забирай, наробив? Убив їх усіх, звичайно». Також він зізнався у вбивстві понад 40 собак.

У день виходу останнього епізоду серіалу чоловіка затримали за звинуваченням у вбивстві Берман.

До слова, в Індії чоловіка засудили до двох довічних за вбивство дружини коброю.