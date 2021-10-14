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    В Індії чоловіка засудили до двох довічних за вбивство дружини коброю

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    Суд визнав Сураджа Кумара винним в тому, що він кинув кобру на ліжко, поки його дружина спала - В Індії чоловіка засудили до двох довічних за вбивство дружини коброю

    Суд визнав Сураджа Кумара винним в тому, що він кинув кобру на ліжко, поки його дружина спала

    колаж: Malayala Manorama

    Обвинувачення вимагало для «чорного вдівця» страти

    В Індії суд засудив чоловіка до двох довічних термінів, визнавши його винним у вбивстві дружини, підкинувши до неї в ліжко кобру. Про це повідомляє Straits Times.

    Зазначається, що 28-річний Сурадж Кумар був заарештований в 2020 році після смерті його дружини Утри. Поліція розслідувала загибель жінки як вбивство, запідозривши в цьому Сураджа. За версією слідства, чоловік убив її заради приданого – 500 тисяч рупій (175 тисяч гривень) та нового автомобіля.

    25-річну домогосподарку виявили мертвою в її ж будинку на півдні країни в травні минулого року. Сім'я жінки відразу запідозрила недобре, оскільки всього за кілька тижнів до трагедії її вкусила гадюка Рассела, але вона від цього оговталася.

    Слідчі дійшли висновку, що за обома спробами стоїть Сурадж. Крім вдівця, також був заарештований чоловік, який допоміг йому дістати змій – він виступив головним свідком у цій справі.

    13 жовтня цього року суд визнав Сураджа Кумара винним в тому, що він кинув кобру на ліжко, поки його дружина спала. Перед цим він роздратував рептилію, щоб вона напевно вкусила його дружину.

    Незважаючи на, що обвинувачення вимагало для «чорного вдівця» страти, суддя засудив його до двох довічних термінів і штрафу в розмірі 500 тисяч рупій.

    До слова, у Тайвані знайшли двоголову змію (фото).

    Також повідомлялося, що на Львівщині дітей покусали змії.

    Теги: суд кримінал вбивство Індія засуджені чоловік дружина
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    В Індії чоловіка засудили до двох довічних за вбивство дружини коброю