Чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського в Чернігові повідомлено про нову підозру

Юнакам повідомлено про нову підозру у незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб

Чернігівська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського. Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Зазначається, що за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури чотирьом мешканцям Чернігова, які підозрюються у вбивстві співробітника поліції, повідомлено про нову підозру у незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115 КК України).

«За даними слідства, у ніч на 2 жовтня 2021 року у м. Чернігові виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей, троє з яких – неповнолітні. В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесні ушкодження, від яких один помер на місці події, а інший – доставлений до лікарні», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Раніше чотирьом особам вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора Деснянським районним судом м. Чернігова їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Також підозрювані розповіли моторошні деталі вбивства поліцейського.

Згодом мати підозрюваного розповіла свою версію подій.

Правоохоронців Артема Єрохіна та Володимира Савона побили у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.

Правоохоронці затримали зловмисників. Підозрювані – четверо мешканців Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні умисного вбивства (п. 12 частини 2 статті 115 ККУ).