Американський письменник написав відкритого листа Олегу Сенцову



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Митець хотів би, щоб Сенцов «знав, що не самотній у цьому світі»

Американський письменник Джонатан Літтель написав листа українському режисеру, політв'язню Кремля Олегу Сенцову. Текст листа опублікували The Guardian .

Письменник зазначає, що не впевнений, що лист надійде до Сенцова, але «хотів би, щоб він знав, що не самотній у цьому світі».

«Дорогий Олег Геннадійович Сенцов, ти ймовірно почуваєш себе дуже самотнім у виправній колонії Лабитнангі, найпівнічнішої в'язниці Росії, так далеко від України та рідних. Я пишу тобі, не знаючи, чи надійде цей лист до тебе, але хочу, щоб ти знав, що ти не один: є багато людей в усьому світі — таких же як ти режисерів, письменників, журналістів, активістів і просто звичайних людей, які думають про тебе, підтримують тебе і всім серцем бажають бачити тебе вільним», — йдеться у листі.

Він розповів, що уявляє собі страх і відчай сім'ї Сенцова, які чіпляються за будь-яку надію.

«Триває 82 день з тих пір, як ти оголосив голодування(станом на 3 серпня, — ред.) Ти зробив це, щоб висловити протест не тільки проти несправедливості свого ув'язнення, але, і щоб звільнити також 65 своїх співвітчизників, які ув'язненні в тюрмах Росії з тяжким звинуваченням. Цей жест, голодування до смерті, є одним з найбільш жорстких усіх форм протесту, які будь-хто може зробити. У твоєму випадку, тим більше, оскільки двоє твоїх дітей чекають тебе в Криму (де тебе і заарештували) з бабусею, оскільки твоя дружина була змушена тікати з України. Можна тільки уявити їх страх, їх страждання і розпач з якими вони чіпляються за найменшу надію. Однак, незважаючи ні на що, твоє рішення почати це голодування повністю виправдане», — пише Літтель.

Він також нагадав про те, як Олег Сенцов опинився за ґратами російської в'язниці та зазначив, що «російський режим розуміє тільки силу»:

«Російський режим розуміє тільки одне: силу і баланс сил. Це те, що ти добре усвідомив, і для мене це пояснює твій вчинок почати голодувати: це спосіб змінити баланс сили, перенести на свою користь і, можливо, повернути його проти своїх переслідувачів», - міркує Літтель.

Він подякував Сенцову за його боротьбу і нагадав йому, що його боротьба не марна, і що він бореться не тільки для України і українців, а «заради жителів усього світу, за їх право жити без російської агресії».

Джонатан Літтель — американсько-французький письменник, лауреат Гонкурівської премії 2006 року.

Джерело: Громадське