Американський винищувач здійснив жорстку посадку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Винищувач виконував плановий політ, однак при посадці у нього зламалося шасі

Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-35A Lightning II здійснив жорстку посадку на авіабазі ВПС США Хілл в штаті Юта.

Про це повідомляє Air Force Times з посиланням на заяву представника військової бази.

Винищувач виконував плановий політ, однак при посадці у нього зламалося шасі, передає видання.

Льотчику вдалося покинути літак, зараз він проходить медогляд.

Через інцидент злітно-посадкову смугу авіабази тимчасово закрили, йдеться в публікації.

До слова, нещодавно у Сполучених Штатах Америки поблизу авіабази у Флориді сталася аварія військового винищувача F-22.