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    У світі

    Американський винищувач здійснив жорстку посадку

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    Американський винищувач здійснив жорстку посадку

    Винищувач виконував плановий політ, однак при посадці у нього зламалося шасі

    Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-35A Lightning II здійснив жорстку посадку на авіабазі ВПС США Хілл в штаті Юта.

    Про це повідомляє Air Force Times з посиланням на заяву представника військової бази.

    Винищувач виконував плановий політ, однак при посадці у нього зламалося шасі, передає видання.

    Льотчику вдалося покинути літак, зараз він проходить медогляд.

    Через інцидент злітно-посадкову смугу авіабази тимчасово закрили, йдеться в публікації.

    До слова, нещодавно у Сполучених Штатах Америки поблизу авіабази у Флориді сталася аварія військового винищувача F-22.

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