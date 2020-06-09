Американський винищувач здійснив жорстку посадку
Винищувач виконував плановий політ, однак при посадці у нього зламалося шасі
Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-35A Lightning II здійснив жорстку посадку на авіабазі ВПС США Хілл в штаті Юта.
Про це повідомляє Air Force Times з посиланням на заяву представника військової бази.
Винищувач виконував плановий політ, однак при посадці у нього зламалося шасі, передає видання.
Льотчику вдалося покинути літак, зараз він проходить медогляд.
Через інцидент злітно-посадкову смугу авіабази тимчасово закрили, йдеться в публікації.
До слова, нещодавно у Сполучених Штатах Америки поблизу авіабази у Флориді сталася аварія військового винищувача F-22.
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