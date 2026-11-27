Міністерство юстиції Росії зареєструвало наказ директора Федеральної служби безпеки Александра Бортникова, який розширює перелік даних про військових, засуджених, які підписали контракти з Міноборони РФ, та працівників оборонної промисловості, збір яких може мати правові наслідки. Тепер цілеспрямований пошук такої інформації в інтересах іноземних джерел може стати підставою для визнання людини іноагентом або притягнення її до кримінальної відповідальності. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

До оновленого переліку, зокрема, увійшли дані про засуджених, підозрюваних та обвинувачених у скоєнні злочинів, які уклали контракти з Міністерством оборони РФ. Йдеться також про інформацію щодо їхньої чисельності.

Окремо документ охоплює відомості про співробітників Федеральної служби виконання покарань, які брали участь у підготовці та відправленні таких осіб на військову службу.

Ще одна категорія – інформація, яка не перебуває у відкритому доступі, про доходи, банківські рахунки, вклади та фінансові зобов'язання російських військовослужбовців, працівників оборонно-промислового комплексу та членів їхніх родин.

У документі також визначено можливі наслідки збору таких відомостей. Цілеспрямований пошук цієї інформації в інтересах іноземних джерел може стати підставою для визнання людини іноземним агентом.

Крім того, якщо в діях особи виявлять ознаки відповідного злочину, її можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 275.1 Кримінального кодексу РФ. Вона передбачає покарання за конфіденційну співпрацю з іноземною державою, міжнародною або іноземною організацією.

Варто нагадати, що російська армія зазнала найбільших місячних втрат за весь час повномасштабної війни проти України. Від початку листопада до 25 числа включно Сили оборони України знешкодили 55 629 російських військовослужбовців. До завершення місяця залишалося ще чотири дні, тому втрати окупапнтів будуть ще вищими.