Дослідники наголошують, що йдеться не про панічне скуповування

У країнах Європи набирає популярності підготовка до надзвичайних ситуацій: громадяни створюють домашні запаси продуктів, купують радіоприймачі, ліхтарики та збирають аварійні набори. Уряди дедалі частіше закликають населення бути готовим до тривалих перебоїв із електроенергією, водопостачанням та зв'язком. Магазини тим часом вже продають готові набори для виживання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Що європейці купують для надзвичайних ситуацій

Як пише The New York Times, підготовка до можливих криз поступово перестає бути заняттям лише прихильників виживання та людей, які захоплюються теоріями змови. До неї долучаються звичайні родини, а виробники й продавці товарів для автономного існування розширюють свою аудиторію.

У європейських супермаркетах зростає попит на консерви, молоко тривалого зберігання та паперові карти. Деякі торговельні мережі пропонують покупцям готові комплекти для надзвичайних ситуацій.

Серед товарів, які радять мати вдома:

продукти тривалого зберігання та питну воду;

радіоприймачі на батарейках або з ручним приводом;

ліхтарики та запасні батарейки;

портативні зарядні пристрої;

аптечки й необхідні медикаменти;

готівку на випадок перебоїв у роботі банків;

паперові карти, запасні ключі та копії важливих документів.

Виробники товарів для виживання також змінюють маркетингову стратегію. Якщо раніше їхньою основною аудиторією були переважно чоловіки, захоплені автономним життям, то тепер вони активніше орієнтуються на жінок і людей старшого віку.

У Британії продажі води зросли на 67%

Показовою стала ситуація у Великій Британії, де 22 жовтня 2026 року уряд запустив кампанію Be Ready. Вона закликає домогосподарства підготуватися до можливих перебоїв у роботі електроенергії, водопостачання, телефонного зв'язку та інтернету.

Результат кампанії позначився на споживчому попиті. За даними дослідницької компанії Worldpanel by Numerator, упродовж десяти днів після її запуску продажі антисептиків для рук збільшилися на 83% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Бутильованої води почали купувати на 67% більше, а консервованих продуктів і товарів у банках – на 37%.

Кількість покупців консервованого м'яса зросла на 43% – це приблизно на 400 тис. більше покупців щодня. Водночас середній обсяг покупки залишився на рівні близько 500 г.

Дослідники наголошують, що йдеться не про панічне скуповування. Люди переважно додають необхідні товари до звичайних покупок, поступово формуючи домашні запаси.

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Франція радить мати шість літрів води на людину

Французька служба цивільного захисту опублікувала перелік речей, які варто заздалегідь зібрати в аварійну сумку на випадок надзвичайної ситуації. Запас має допомогти людині протриматися перші 72 години – вдома або під час термінової евакуації.

Серед рекомендацій – шість літрів питної води на кожного члена родини. Також французам радять підготувати:

продукти, які не потребують приготування;

радіоприймач із запасними батарейками;

ліхтарик, свічки та сірники;

аптечку й необхідні ліки;

готівку, оскільки банкомати можуть не працювати;

копії документів у водонепроникному пакеті;

запасні ключі від будинку й автомобіля;

додаткові окуляри, теплий одяг і ковдру.

У переліку є й менш очевидні речі – книги та настільні ігри. Вони мають допомогти зайняти дітей і дорослих під час тривалого очікування допомоги.

Французька влада також рекомендує зберігати аварійний комплект у доступному місці та щороку перевіряти терміни придатності продуктів, медикаментів і стан батарейок.

Ірландія розіслала інструкції 2,2 млн домогосподарств

В Ірландії підготовку населення до надзвичайних ситуацій перетворили на масштабну загальнонаціональну кампанію. У вересні 2026 року поштовий оператор An Post розпочав доставку спеціальних посібників Be Emergency Ready приблизно 2,2 млн домогосподарств.

Причиною посилення уваги до цивільної готовності став, зокрема, шторм Еовін, який накрив країну в січні 2025 року. Тоді без електроенергії залишилися 768 тис. домогосподарств. Для частини споживачів відновлення електропостачання тривало кілька днів, а в окремих районах – значно довше.

Ірландцям рекомендують мати вдома радіоприймач на батарейках, паперову карту місцевості та два-три літри питної води на кожну людину. Також у посібнику пояснюють, як діяти під час тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням та екстремальних погодних явищ.

Уряд наголошує, що підготовка не потребує великих витрат: необхідні речі можна збирати поступово, використовуючи звичайні покупки.

Фінляндія давно практикує правило 72 годин

Фінляндія, яка має спільний кордон із Росією, давно розвиває культуру цивільної готовності. Місцеві органи влади та громадські організації регулярно поширюють рекомендації щодо поведінки під час криз.

Фінська влада радить кожному домогосподарству мати запас продуктів, води, медикаментів та інших необхідних речей щонайменше на три доби. Цього часу, за задумом рекомендацій, має вистачити, поки служби реагування організовують допомогу та стабілізують ситуацію.

Важлива особливість фінського підходу – не потрібно створювати окремий склад продуктів. Рекомендується формувати запас із товарів, які родина зазвичай споживає, і регулярно поповнювати його. Також влада застерігає від надмірних закупівель, оскільки вони можуть спричинити дефіцит у магазинах і проблеми з постачанням.

Підготовка охоплює не лише запаси їжі. Фінам радять заздалегідь дізнатися про можливі загрози у своєму регіоні, домовитися з близькими про зв'язок у кризовій ситуації та врахувати потреби людей, яким може знадобитися додаткова допомога.

Євросоюз запроваджує щорічний День готовності

3 листопада 2026 року Європейська комісія представила нові рекомендації щодо підготовки населення до криз. Документ передбачає посилення обізнаності громадян, розвиток систем цивільного захисту та підвищення готовності місцевих громад.

Один із головних орієнтирів – здатність населення самостійно забезпечувати базові потреби протягом перших 72 годин надзвичайної ситуації. Єврокомісія також наголошує на необхідності враховувати потреби людей з інвалідністю та забезпечувати доступність інформації про загрози.

Крім того, Євросоюз планує проводити щорічний День готовності до надзвичайних ситуацій. Перший такий захід запланований на 23 жовтня 2027 року.

Європейська комісія пояснює посилення заходів тим, що континент стикається з дедалі складнішими кризами, які можуть одночасно впливати на роботу критичної інфраструктури, державних служб та повсякденне життя громадян.

Війна в Україні змінила ставлення Європи до безпеки

Повномасштабне російське вторгнення в Україну стало одним із чинників, які спонукали європейські держави переглянути підходи до цивільної готовності. Особливо це стосується країн, які межують із Росією або оцінюють ризики масштабних перебоїв у роботі критичної інфраструктури.

У Швеції, за даними The New York Times, минулої весни вперше після завершення холодної війни провели навчання з моделювання масових втрат на полі бою. У межах сценарію використовували мішки, що імітували тіла загиблих, аби перевірити готовність відповідних служб до масштабної надзвичайної ситуації.

Окрему увагу європейські країни приділяють кіберзагрозам, які можуть порушити роботу банків, транспорту, магазинів, систем зв'язку та енергетики.

Уряди наголошують: домашні запаси та аварійні набори не є ознакою очікування неминучої катастрофи. Їхня мета – дати людям можливість самостійно подбати про базові потреби, поки відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у травні 2026 року «Главком» писав, що британці почали активніше запасатися готівкою, консервами та іншими товарами першої необхідності через побоювання кібератак і масштабних перебоїв у роботі банківських систем. Тоді приводом для занепокоєння стали результати опитування, які засвідчили зростання готовності громадян тримати вдома аварійні запаси.