Вальдемар Журек повідомив про стан українця, який підпалив себе у Варшаві

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек прокоментував випадок самопідпалу 22-річного українця в центрі Варшави. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Його стан дуже важкий. Він наразі перебуває у лікарні та бореться за життя. Ми ще не знаємо, які були мотиви самоспалення, але розуміємо, що в Польщі перебуває багато громадян України, які мають більш слабку психіку і вони під впливом подій можуть мати такі думки про самогубство», – сказав генпрокурор.

За даними ЗМІ, чоловік, який підпалив себе, є 22-річним громадянином України та студент Варшавського політехнічного університету. Його звати Едвард, він має громадянство України та Карту поляка.

Нагадаємо, увечері 25 листопада у центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу. Постраждалий є громадянином України.

Як повідомлялося, чоловік прийшов до установ із вимогами щодо рівного ставлення до українців та поляків. Ці відомості є неофіційними журналістськими даними. Польська поліція наразі не підтвердила, що саме такі вимоги були мотивом вчинку.

Згодом стало відомо, що посольство України в Польщі зв’язалося з польською поліцією та матір’ю українця, який 25 листопада вчинив самопідпал біля Президентського палацу у Варшаві. Наразі чоловік перебуває в лікарні.