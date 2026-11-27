У ніч проти 27 листопада в Санкт-Петербурзі та його околицях пролунала серія вибухів. Моніторингові канали повідомляють про масовану атаку безпілотників, передає «Главком».

За словами місцевих жителів, вибухи було чутно в північній частині Санкт-Петербурга, а також у Всеволожську. Тим часом у Кудрові люди скаржаться на сильний запах пороху.

На одному з опублікованих відео чоловік за кадром стверджує, що поблизу місця вибуху розташовані виробництво та склад безпілотників. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, також у місті Єфремов Тульської області Росії повідомили про атаку безпілотників на завод синтетичного каучуку та місцеву теплоелектроцентраль. Після вибухів жителі скаржилися на зникнення опалення.