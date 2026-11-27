Уперше в історії спостережень глобальна середньодобова температура шість днів поспіль залишалася щонайменше на 2 °C вищою за доіндустріальний рівень. 23 листопада показник досяг рекордних 2,24 °C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Попередні випадки перевищення позначки у 2 °C фіксували в листопаді 2023 року та лютому 2024-го. Однак настільки тривалого періоду з високими показниками раніше не спостерігали. Попередній рекорд становив 2,05 °C і був зафіксований у 2023 році.

Стратегічна керівниця з питань клімату Служби зміни клімату Copernicus Саманта Берджесс назвала ситуацію винятковою температурною аномалією. За її словами, тривале збереження рекордних показників свідчить про масштаб нагрівання кліматичної системи.

Водночас науковці наголошують: шість днів із температурою понад 2 °C не означають, що світ уже перетнув верхню межу Паризької кліматичної угоди. Документ, ухвалений майже 200 країнами у 2015 році, передбачає обмеження глобального потепління до 1,5 °C та утримання його значно нижче 2 °C порівняно з доіндустріальною епохою. Ці цілі оцінюють за довгостроковими середніми показниками, а не за окремими днями.

Що прискорює глобальне потепління

Нинішню температурну аномалію науковці пов'язують із двома чинниками: довготривалим потеплінням через спалювання викопного палива та потужним Ель-Ніньйо, яке наближається до піку.

Ель-Ніньйо – природне кліматичне явище, під час якого аномально нагрівається поверхневий шар води в екваторіальній частині Тихого океану. Воно змінює атмосферну циркуляцію та впливає на розподіл опадів і температур у різних регіонах світу. Наслідками можуть бути посухи, повені, хвилі спеки та інші екстремальні погодні явища.

За даними американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), сильне або дуже сильне Ель-Ніньйо, найімовірніше, зберігатиметься до січня–березня 2027 року. Однак у прогнозі на червень–серпень наступного року фахівці оцінюють імовірність нейтральної фази у 61%, Ла-Нінья – у 33%, а збереження Ель-Ніньйо – лише у 6%.

2027 рік може побити температурний рекорд

Наступний рік також може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. За розрахунками кліматичного видання Carbon Brief, середня глобальна температура у 2027 році може досягти приблизно 1,74 °C вище доіндустріального рівня. Аналітики оцінюють імовірність того, що рік перевершить усі попередні температурні рекорди, у 96%.

Цей прогноз пов'язаний із потужним Ель-Ніньйо: найбільший вплив явища на глобальну температуру, за розрахунками авторів, припаде саме на 2027 рік. Водночас це модельна оцінка Carbon Brief, а не офіційний прогноз температури Всесвітньої метеорологічної організації.

Окреме попередження оприлюднила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) 9 листопада. За її оцінкою, 2026 рік увійде до четвірки найтепліших за всю історію спостережень, а останні 12 років стануть найтеплішим періодом за весь час інструментальних вимірювань. Організація також попередила, що потужне Ель-Ніньйо посилюватиме ризики екстремальної спеки, посух і сильних опадів упродовж 2027 року.

Європа вже відчуває наслідки спеки

Масштаби впливу глобального потепління демонструє статистика смертності. Дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature Health, оцінило кількість надлишкових смертей, пов'язаних зі спекою влітку 2026 року, у 50 391 випадок у 854 містах Європи.

Приблизно дві третини цих смертей – 32 619 – дослідники пов'язали зі змінами клімату, спричиненими діяльністю людини. Для порівняння: влітку 2022 року аналогічна оцінка становила 29 480 смертей, а у 2003-му – 28 462. Йдеться про результати статистичного моделювання, а не офіційний облік усіх випадків смерті від спеки.

Чи буде літо 2027 року ще спекотнішим

Попри можливе послаблення Ель-Ніньйо навесні 2027 року, це не означає припинення глобального потепління. Температурний фон планети залишається підвищеним через накопичення парникових газів в атмосфері.

Водночас прогноз NOAA не дає підстав стверджувати, що наступне літо обов'язково буде спекотнішим за попереднє. Передбачити конкретну температуру в Європі чи Україні за прогнозом тихоокеанського кліматичного явища неможливо. Сезонні прогнози уточнюватимуться ближче до літа.

Навіть після ослаблення Ель-Ніньйо людство продовжить відчувати наслідки довготривалого нагрівання планети.

Нагадаємо, українські синоптики також пояснювали, чому потужне Ель-Ніньйо не дає змоги точно передбачити погоду в Україні. Начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха наголошувала, що вплив цього явища на нашу територію опосередкований, а його наслідки залежать від багатьох атмосферних процесів.