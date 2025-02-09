Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1460 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 9 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 9 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 9 лютого втратила:
- особового складу – близько 849320 (+1460) осіб,
- танків – 9992 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 20797 (+20) од,
- артилерійських систем – 22844 (+24) од,
- РСЗВ – 1273 (+0) од,
- засоби ППО – 1056 (+0) од,
- літаків – 370 (+1) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24486 (+83),
- крилаті ракети – 3054 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36529 (+127) од,
- спеціальна техніка – 3739 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 9 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, яке не продовжило рух до протоки Босфор;;
- до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1082-й день повномасштабної війни в Україні.
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