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Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9992 танки
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1460 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 9 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 лютого втратила

  • особового складу – близько 849320 (+1460) осіб,
  • танків – 9992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 20797 (+20) од,
  • артилерійських систем – 22844 (+24) од,
  • РСЗВ – 1273 (+0) од,
  • засоби ППО – 1056 (+0) од,
  • літаків – 370 (+1) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 24486 (+83),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36529 (+127) од,
  • спеціальна техніка – 3739 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 9 лютого
Втрати окупантів станом на ранок 9 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 9 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, яке не продовжило рух до протоки Босфор;;
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 9 лютого
Активність флоту окупантів станом на 9 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1082-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ Генштаб корабель Азовське море втрати

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