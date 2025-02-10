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Втрати ворога станом на 10 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 10 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20813 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 10 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 10 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 лютого втратила

  • особового складу – близько 850490 (+1170) осіб,
  • танків – 10001 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 20813 (+16) од,
  • артилерійських систем – 22879 (+35) од,
  • РСЗВ – 1273 (+0) од,
  • засоби ППО – 1059 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 24623 (+137),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36638 (+109) од,
  • спеціальна техніка – 3740 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 10 лютого
Втрати ворога станом на ранок 10 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – жодного судна;
  • до Азовського моря – одне судно.
Активність флоту окупантів станом на 10 лютого
Активність флоту окупантів станом на 10 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1083-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ Генштаб корабель Азовське море втрати

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