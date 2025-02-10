Втрати ворога станом на 10 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 10 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 лютого втратила:
- особового складу – близько 850490 (+1170) осіб,
- танків – 10001 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 20813 (+16) од,
- артилерійських систем – 22879 (+35) од,
- РСЗВ – 1273 (+0) од,
- засоби ППО – 1059 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24623 (+137),
- крилаті ракети – 3054 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36638 (+109) од,
- спеціальна техніка – 3740 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 10 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – жодного судна;
- до Азовського моря – одне судно.
Нині триває 1083-й день повномасштабної війни в Україні.
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