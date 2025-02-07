Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 7 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 7 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 36307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 7 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 лютого втратила

  • особового складу – близько 846650 (+1340) осіб,
  • танків – 9975 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 20755 (+18) од,
  • артилерійських систем – 22785 (+32) од,
  • РСЗВ – 1271 (+0) од,
  • засоби ППО – 1056 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 24301 (+116),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36307 (+96) од,
  • спеціальна техніка – 3738 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 7 лютого
Втрати ворога станом на ранок 7 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири суден, з них два рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 7 лютого
Активність флоту окупантів станом на 7 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1080-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати Чорне море Азовське море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський подякував військовим за результативність
Сирський розповів, скільки ЗСУ знищили артсистем окупантів
5 лютого, 22:21
Ворожі війська розстріляли на Донеччині українських бійців
На фронті зросла кількість страт українських військовополонених: статистика ООН
3 лютого, 19:07
Наслідки авіаатаки на Херсонщину
Окупанти скинули шість авіабомб на лікарню на Херсонщині (фото)
26 сiчня, 11:34
Звіт ISW щодо війни в Україні 25 січня
Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW
26 сiчня, 05:26
Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки
РФ зранку атакувала Дніпро: куди влучили ракети
21 сiчня, 07:48
Армія РФ знаходиться на відстані семи кілометрів від кордону Донецько-Дніпропетровської області
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
15 сiчня, 05:50
Головні новини ночі проти 7 лютого
Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Офіційна карта повітряних тривог ukrainealarm.com
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
Сьогодні, 06:00

Події в Україні

Втрати ворога станом на 7 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Як Північна Корея використовує війну в Україні: припущення ISW
Як Північна Корея використовує війну в Україні: припущення ISW
Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ
Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч
Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
110K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
44K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
18K
Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
6703
Американський дім у Києві припинив роботу

Новини

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua